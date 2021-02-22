【高銀財困】昔日白武士長實入稟控告潘蘇通　長實：擁何文田站上蓋優先購買權，希望對方信守協議（第二版）

▲ 長實入稟控告高銀金融大股東潘蘇通

長實集團 （01113） 旗下公司入稟控告高銀金融 （00530） 集團主席潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資。根據入稟狀，長實要求潘蘇通及高銀就早前與鷹君 （00041） 簽訂港鐵 （00066） 何文田站上蓋發展項目訂立框架協議，向長實作出全額賠償。長實接受查詢時表示，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」截至下午2時半，長實及高銀金融均升3%，鷹君亦升逾13%。

對於長實入稟要求賠償，潘蘇通透過公關表示，不評論事件。鷹君亦不作評論。

潘蘇通向鷹君出售何文田站上蓋發展權詳情【下一頁】

根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月1日簽訂一份「優先接受或拒絕權契據」，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，長實亦有權拒絕，並以相同作價買入有關權益。

長實兩度向潘蘇通發信要求提供建議

鷹君於2月9日與潘蘇通、高銀及高鉎投資簽訂框架協議，將項目發展商的一切權利及責任更替予鷹君或其代名人。鷹君將承擔發展協議項下作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任。鷹君已向港鐵支付總額10億元的可退還誠意金，而誠意金將由港鐵託管至2月25日，在此日期前，鷹君享有排他權利，可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查，並擬備最終協議，供潘蘇通等簽署。

入稟狀指，鷹君公布消息前，長實未獲通知，因此分別於2月10日及16日兩度向高銀及潘蘇通發信，要求對方提供建議與鷹君交易資料，惟仍無獲得通知，因此長實入稟要求向高銀與潘蘇通索償，並尋求法院強制對方履行合約提供相關資料。

（加入鷹君及潘蘇通回應）

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編輯：陳韻妍