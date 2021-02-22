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【美股焦點】美國擬立法幫助新聞機構　或削Facebook、Google議價能力

宏觀解讀 11:39 2021/02/22

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澳洲政府此前擬立法要求Google及Facebook等平台轉載新聞時，向澳洲新聞機構付費。

路透報道，美國國會兩黨議員計劃在未來幾周推出一項法案，使規模相對較小的新聞機構更容易與各大型科技平台談判，或削弱Facebook（美：FB）及Google的議價能力。

美國眾議院司法委員會反壟斷小組首席共和黨議員Ken Buck表示，反壟斷小組將提出一系列反壟斷提案，未來幾周的第一項提案將允許規模較小的新聞機構與Facebook和Alphabet旗下Google進行集體談判。

Facebook警告蘋果隱私更改將影響其業務【下一頁】

Buck表示，計劃中的立法行動將與2019年與小組主席David Cicilline共同提出的一項議案類似，該議案允許小型新聞發行方組團與Facebook和Google等大型門戶網站協商，而無須面對反壟斷審查。該提案中明確規定，只有小型發行方可以享有集體協商的優勢。

澳洲政府擬立法要求Google及Facebook等平台轉載新聞時，向澳洲新聞機構付費，以限制Google及Facebook一類的網絡平台，免費取得流量並主宰資訊。Google選擇了妥協，但Facebook決定抵抗，禁止Facebook用戶轉載所有澳洲新聞，以抗議澳洲政府針對科技企業的舉措。

相關文章：【美股焦點】Google要脅暫停止澳洲搜尋服務　澳洲要求科企向新聞付費

編輯：吳敏芳

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壟斷 美股 澳洲 美國 Facebook（美：FB） Facebook Google Alphabet 美國國會 美國共和黨

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