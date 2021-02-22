不忍金正恩坐長途火車 特朗普曾邀對方乘空軍一號（多圖）

前美國總統特朗普（Donald Trump）任內和北韓領袖金正恩的多次「特金會」，備受全球矚目。英國廣播公司（BBC）關於特朗普的紀錄片最近揭露，特朗普曾在越南「特金會」後邀請金正恩乘坐美國總統總統專機空軍一號，但被金正恩拒絕。據報當時美國一眾外交官都感到震驚。

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BBC製作的紀錄片《特朗普的世界舞台》（Trump Takes on the World），公開了「特金會」中更多細節。特朗普在2019年在越南河內與金正恩舉行第二次峰會後，得知金正恩需乘坐多日火車，經過中國到達河內。他便向金正恩表示，願意用空軍一號，兩小時內送金正恩返回北韓，但被金正恩拒絕。這個提議，令在場最資深的外交官亦感到震驚。

據美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）向BBC透露，特朗普這個提議並沒有換來談判的重大進展。這是首次有北韓領袖或高級官員，受邀乘坐美國總統專機，但這項提議當時沒有被任何媒體報道。

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美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表示，特朗普在新加坡和金正恩第一次會面後，便以為自己擁有了一個好友。博爾頓指特朗普有一個非常危險的觀念，他認為兩國關係良好，因為自己和金正恩是「好友」（buddies）。

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根據BBC製作的紀錄片顯示，特朗普曾稱呼金正恩為「小火箭人」（Little Rocket Man），並形容他是「非常聰明的人」（very smart guy）。

責任編輯：李俊儀