【小米1810】小米傳入股內地晶片製造商 今股價高開後轉跌近3%

小米（01810）繼上周傳出製造電動車後，有報導指小米已入股一家晶片製造商，使市場猜測小米有意發展晶片製造業務。小米股價今早續高開1.8%，開報31.2元，現轉跌2.8%，報29.8元。

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內媒引述內地企業信息網站企查查消息報道，小米與Oppo入股了非上市芯片製造企業江蘇長晶科技有限公司。入股後江蘇長晶科技的註冊資本由3.17億元人民幣增加12.7%至3.57億元人民幣，但目前小米的持股持股比例仍然未明。

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報導指，隨中美關係轉差，內地的手機公司正投資內地晶片製造企業。小米早已有意研發晶片，雷軍去年8月曾在微博發文指，小米早在2014年開始研發澎湃芯片，2017年發布第一代，但後來發展遭遇到巨大困難，目前計畫仍然進行中。

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