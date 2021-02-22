  • 23°C
香港時間 : 2021222日 (一) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

民調指近半共和黨侵粉想走 轉投特朗普新政黨

環球政治 12:07 2021/02/22

分享：

近半於美國大選支持特朗普的共和黨人有意離開共和黨，改為加入特朗普建立的新政黨。

美國總統特朗普卸任後，外界一直關注特朗普的動向。特朗普早前據報有意自立門戶創立新政黨，繼續政治生涯。美國一項民調顯示，近半於美國大選支持特朗普的共和黨人有意離開共和黨，改為加入特朗普建立的新政黨。

美國巨企拒資助撐侵議員 1月捐款大減逾9成 【下一頁】

薩福克大學（Suffolk University）與《今日美國》（USA Today）合作，上周一（15日）至上周五（19日）以電話訪問形式，向約1,000名支持特朗普（Donald Trump）的共和黨選民進行調查。

調查結果顯示，有46%受訪者表示如特朗普建立新政黨，他們將會放棄共和黨並加入特朗普的政黨。只有27%的受訪者表示希望留在共和黨，至於其餘的受訪者就尚未作出決定。

特朗普於參議院的彈劾審訊中雖獲判無罪，但共和黨因彈劾審訊而陷入內鬨。彈劾特朗普的參議院審訊中，麥康奈爾（Mitch McConnell）投下反對票。但麥康奈爾強調，特朗普毫無疑問要對挑起支持者衝擊國會，負上實際及道義上的責任。

特朗普其後發表自卸任以來最長的一篇聲明，力數麥康奈爾。特朗普於聲明中，形容麥康奈爾是個陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客（dour， sullen， and unsmiling political hack）。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席
今日
特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席
特朗普唔肯見前愛將 不滿黑莉國會暴亂後割席
2021/02/20
特朗普唔肯見前愛將 不滿黑莉國會暴亂後割席
蓋茨建議俾特朗普回歸Facebook 但有一個條件
2021/02/19
蓋茨建議俾特朗普回歸Facebook 但有一個條件
特朗普賭場被炸 邊個咁大膽？
2021/02/18
特朗普賭場被炸 邊個咁大膽？
2024年會否再選總統？特朗普：唔講你知住
2021/02/18
2024年會否再選總統？特朗普：唔講你知住
選舉 政治 麥康奈爾 特朗普 彈劾 美國共和黨

上一篇文章

【移民澳洲】如何獲澳洲教師移民簽證資格？

下一篇文章

特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間12:00）