民調指近半共和黨侵粉想走 轉投特朗普新政黨

▲ 近半於美國大選支持特朗普的共和黨人有意離開共和黨，改為加入特朗普建立的新政黨。

美國總統特朗普卸任後，外界一直關注特朗普的動向。特朗普早前據報有意自立門戶創立新政黨，繼續政治生涯。美國一項民調顯示，近半於美國大選支持特朗普的共和黨人有意離開共和黨，改為加入特朗普建立的新政黨。

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薩福克大學（Suffolk University）與《今日美國》（USA Today）合作，上周一（15日）至上周五（19日）以電話訪問形式，向約1,000名支持特朗普（Donald Trump）的共和黨選民進行調查。

調查結果顯示，有46%受訪者表示如特朗普建立新政黨，他們將會放棄共和黨並加入特朗普的政黨。只有27%的受訪者表示希望留在共和黨，至於其餘的受訪者就尚未作出決定。

特朗普於參議院的彈劾審訊中雖獲判無罪，但共和黨因彈劾審訊而陷入內鬨。彈劾特朗普的參議院審訊中，麥康奈爾（Mitch McConnell）投下反對票。但麥康奈爾強調，特朗普毫無疑問要對挑起支持者衝擊國會，負上實際及道義上的責任。

特朗普其後發表自卸任以來最長的一篇聲明，力數麥康奈爾。特朗普於聲明中，形容麥康奈爾是個陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客（dour， sullen， and unsmiling political hack）。

責任編輯：鄭錦玲