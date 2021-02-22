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【移民澳洲】如何獲澳洲教師移民簽證資格？

環球社會熱點 12:10 2021/02/22

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，令移民澳洲成為熱話。根據澳洲內政部目前的技術移民職業清單，中小學教師及幼兒教師都在名單內，只要合乎個別州分的教師資格要求，即可獲得技術移民簽證到澳洲定居。

莫里森：港人申請永居需持適當技能 【下一頁】

澳洲教師技術移民的要求包括：

  • IELTS（International English Language Test）學術類，成績分數要7、7、8、8，其中兩個8分是口語及聽力。

  • 要有大學學位加上學位教育文憑PGDE（Postgraduate Diploma in Education）

  • 另外是在符合要求的學院或學院實習45日的證明。

如果在香港的教師希望申請移民澳洲，要盡快著手處理。因為例如要交的文件副本，需要透過公證服務核實，是需要時間。

Facebook禁澳洲用戶查看新聞 抗議政府付費轉載法案 【下一頁】

在香港部分經驗豐富的教師，可能未必有教育文憑，亦可考慮來修讀澳洲大學的教育碩士課程，畢業後獲延長簽證5年，之後再申請永居簽證。如果香港的教師在英國攻讀教育學位，畢業後在英國立即成為正式的認可教師，這個資格也獲得新南威爾斯州教育當局承認，移民到該州亦可成為正式認可教師。

從香港移民來澳洲的陳老師，向澳洲SBS電視台分享其移民經歷，她在香港教書超過5年，獲維多利亞州政府的批出技術簽證，並獲得維州教師登記編號。

成為暫准教師後，她能在維州展開教育工作，同時需要找導師建立個人資料證明教學能力，呈交教育當局審批，成為正式註冊教師。而正式成為認可教師後，也要繼續接受在職培訓，5年內要接受100小時在職訓練。

責任編輯：郭麗明

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