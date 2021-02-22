【戶戶送調查】港人去年平均每月花費約1300元買外賣

▲ 戶戶送香港區總經理羅家聰認為，即使疫情減退，外賣服務的需求仍會增加。

戶戶送調查發現，接近8成的受訪者表示，在疫情期間消費者至少每週訂購外賣一次，平均每月花費達1324元，較2019年按年增21%。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，實施社交距離措施及堂食人數限制，外賣需求於疫情期間增加是意料之內的事。外賣服務成為了餐飲業維持生計的主要業務。他又認為，即使疫情減退，外賣服務的需求仍會增加。

戶戶送調查，過去一年香港外賣趨勢及消費者對外賣的態度顯示，超過6成介乎25至34歲的消費者每月花費超過500元以上。金額較大的訂單較多來自55歲或以上的受訪者，該年齡層超過2成於去年每月外賣消費超過2000元。

疫情期間，較年長的受訪者使用外賣服務亦有增加，超過八成年齡介乎45歲至54歲的受訪者表示，過去一年訂購了更多外賣，更有接近8成受訪者表示喜歡訂購外賣多於自己烹調，比例是各年齡層中最高。

調查顯示，75%的受訪者預計，日後會較常使用外賣服務，當中超過8成介乎25至34歲的受訪者表示認同。

戶戶送是次調查於今年1月份進行，並訪問1000名香港市民。

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記者：謝卓榮