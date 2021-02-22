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港交所新CEO｜港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團　國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」

股市 11:01 2021/02/22

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港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團　國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」

港交所 （00388） 委任摩通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）為歷來首名非華人行政總裁，惟事前未先得證監會書面批准，多種傳聞冒起。港交所獨立非執董陳子政接受本報專訪解釋任命歐冠昇來龍去脈，澄清外界對董事會有異議、「先斬後奏」公布任命、中方有意見3大傳聞。

陳子政稱，近兩年香港社會政治不安定，港區國安法等變動下，歐美等地對香港作為國際金融中心地位有懷疑，將會成為香港長期隱憂，此時在金融基建委任外籍舵手有象徵意義，更能說服國際投資者，「百利而無一害」。

陳子政專訪｜盛讚歐冠昇行內層次高、知名度高「高小加一兩級」可見【下一頁】

陳子政專訪｜港交所新CEO任命傳聞，獨董陳子政拆解來龍去脈，全文可見【下一頁】

質疑一：董事會有異議

李小加去年提前宣布解約後，港交所啟動全球招聘，一度傳出董事會對新舵手應具更多中國經驗或國際資歷有分歧。陳子政斬釘截鐵稱董事會內無異議，在李小加去年年底離任時尚未公布人選，因歐冠昇現有職位「不是話走就走」。

從李小加正式向外公布離任意向，至歐冠昇正式上任，歷時足足一年。

質疑二：向證監會「先斬後奏」

陳子政解釋，歐冠昇任命消息被傳媒報道後，董事會曾商議如何處理，「我們可以否認或不評論消息，但董事會認為任命歐冠昇非倉促而成，港交所也應是上市公司典範，一致認同應向外界確認現況。」他補充，歐冠昇獲委任一事，摩通、港交所以至證監高層於公布前已經知悉。

李小加曾任石油工人記者 阿根廷籍CEO歐冠昇經歷有何特別？可見【下一頁】

質疑三：港府、中方未認可人選

陳子政未有直接評論港府或中方未祝福傳聞，僅稱「港府內部決策不時都有正反意見」，重申不希望任命被扭曲成政治事件，解釋公布過程涉及非董事會控制的事件，也強調港交所主席史美倫「和中方網絡好好」，會繼續說服持份者。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 史美倫 李小加 證監會 香港交易及結算所有限公司 港區國安法 阿根廷
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