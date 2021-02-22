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【美團股價】美團餓了麼遭市監局約談外賣安全責任　股價倒跌3%

股市 11:00 2021/02/22

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美團餓了麼兩大外賣平台遭約談外賣安全責任

美團 （03690） 周一股價曾升3%，惟最新倒跌3%，美團暫報410.6元，成交33億元。官媒新華視點稱，市場監管總局落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點，多次約談美團、餓了麼等平台，要求平台「落實五個責任，做到五個確保」，確保「舌尖上的安全」。

餓了麼母企阿里巴巴 （09988） 今早股價跌1%，暫報254.2元，成交23.4億元。

官媒指出相關要求包括1）落實審查責任，確保入網商家具有實體經營門店、2）落實監督責任，確保線上線下餐飲服務同標同質、3）落實配送責任，確保配送環節餐食不受污染，4）落實維權責任，確保消費者合法權益得到保護；5）落實管理責任，確保有專門機構和專職管理人員。

報道稱，針對網絡餐飲虛擬性和跨地域性等特點，市場監管部門探索建立線上線下協同監管工作機制。通過對網絡餐飲服務第三方平台證照公示情況等開展線上監測，開展線下無證餐飲綜合治理，加強抽檢和監管。

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編輯：麥德銘

港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 餐飲 外賣 阿里巴巴 新經濟股
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