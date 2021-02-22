【美團股價】科指挫逾3%　美團遭市監局約談跌近4%、騰訊跌逾2%

▲ 美團餓了麼兩大外賣平台遭約談外賣安全責任

科指午後跌幅擴大，最新跌3.4%，於10,200點水平爭持。騰訊 （00700） 跌逾2%，最新報725元；美團 （03690） 周一股價曾升3%，惟傳出遭內地市監局約見後，美團股價倒跌，最新報407元，跌3.9%；小米 （01810） 跌3.2%，報29.65元。

官媒新華視點稱，市場監管總局落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點，多次約談美團、餓了麼等平台，要求平台「落實五個責任，做到五個確保」，確保「舌尖上的安全」。

餓了麼母企阿里巴巴 （09988） 股價也跌1.6%，暫報253.8元，成交41億元。

官媒指出相關要求包括1）落實審查責任，確保入網商家具有實體經營門店、2）落實監督責任，確保線上線下餐飲服務同標同質、3）落實配送責任，確保配送環節餐食不受污染，4）落實維權責任，確保消費者合法權益得到保護；5）落實管理責任，確保有專門機構和專職管理人員。

報道稱，針對網絡餐飲虛擬性和跨地域性等特點，市場監管部門探索建立線上線下協同監管工作機制。通過對網絡餐飲服務第三方平台證照公示情況等開展線上監測，開展線下無證餐飲綜合治理，加強抽檢和監管。

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編輯：麥德銘