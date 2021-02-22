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【美團股價】科指挫逾半成跌穿1萬關　美團遭市監局約談跌逾5%、騰訊跌近4%

股市 16:22 2021/02/22

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美團餓了麼兩大外賣平台遭約談外賣安全責任

科指午後跌幅擴大，全日挫5.5%，收於9,977點，跌穿一萬關。騰訊 （00700） 全日跌3.7%，收報713.5元，成交額198億元；美團 （03690） 周一股價曾升3%，惟傳出遭內地市監局約見後，美團股價倒跌，全日收入400.2元，跌5.5%；小米 （01810） 跌5.4%，收報29元。另外，京東 （09618） 跌3.8%，收395元；網易 （09999） 跌3.9%，報184元。

官媒新華視點稱，市場監管總局落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點，多次約談美團、餓了麼等平台，要求平台「落實五個責任，做到五個確保」，確保「舌尖上的安全」。

餓了麼母企阿里巴巴 （09988） 股價跌2.5%，報250.6元。

官媒指出相關要求包括1）落實審查責任，確保入網商家具有實體經營門店、2）落實監督責任，確保線上線下餐飲服務同標同質、3）落實配送責任，確保配送環節餐食不受污染，4）落實維權責任，確保消費者合法權益得到保護；5）落實管理責任，確保有專門機構和專職管理人員。

報道稱，針對網絡餐飲虛擬性和跨地域性等特點，市場監管部門探索建立線上線下協同監管工作機制。通過對網絡餐飲服務第三方平台證照公示情況等開展線上監測，開展線下無證餐飲綜合治理，加強抽檢和監管。

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編輯：麥德銘

港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 餐飲 外賣 阿里巴巴 新經濟股
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