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特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席

環球政治 10:56 2021/02/22

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前任美國總統特朗普卸任後，其一舉一動仍受關注。特朗普下周將會出席保守派政治行動會議（CPAC），並發表演說。不過，美媒報道指，特朗普的盟友、前副總統彭斯則不會出席，據報是因不想「見報」至少半年。

CPAC將於周四在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行，並於周日閉幕。特朗普料在會議上發表閉幕致辭，是自1月卸任後的首度公開露面，料談及共和黨的未來發展方針。

美國巨企拒資助撐侵議員 1月捐款大減逾9成 【下一頁】

共和黨內鬨持續，特朗普上周二（16日）發表自卸任以來最長的一篇聲明，力數共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。特朗普於聲明中，形容麥康奈爾是個陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客（dour， sullen， and unsmiling political hack）。

特朗普當時又批評麥康奈爾缺乏政治見識、智慧、技巧和個性，以致民主黨人於去年11月的大選勝出，並使共和黨痛失參議院控制權。

美國有線新聞網（CNN）引述消息指，彭斯不會出席CPAC。報道指，彭斯想保持低調至少半年，不想被傳媒廣泛報道。

彭斯本月初宣布，他將以客座教授身份加入遺產基金會。他還準備開始播客（podcast）、每月寫一篇文章，並在會議和大學中發表演說。

責任編輯：林嘉莉

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