【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除

▲ WhatsApp近日公開解釋，用戶不接受更新條款的後果。

WhatsApp原定於2月8日生效全新的用戶條款，強制WhatsApp用戶同意分享資料給母公司Facebook。惟因用戶憂慮私隱問題而強烈反彈，日前更掀起全球棄用WhatsApp潮，轉投Telegram及Signal等通訊程式的懷抱。雖然WhatsApp最終「跪低」將新條款延期至5月15日才正式執行，不過用戶若拒絕接受WhatsApp新條款，將有何後果？

【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知 供用戶查看及接受私隱政策更新

WhatsApp發布官方「Stories」限時動態 強調保護用戶私隱

據外媒TechCrunch 報道，若WhatsApp用戶拒絕接受新使用條款，他們會有數星期的時間可以繼續接聽來電及訊息提示，但就無法在WhatsApp 上打開並閱讀收到的訊息，亦無法發送訊息。

另根據WhatsApp用戶政策，沒有活躍使用 120 天後，用戶帳號將有可能因此被刪除。

【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶 Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄

責任編輯：張寶燕