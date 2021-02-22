【港交所股價】港股成交破紀錄3026億元　港交所傳研究SPAC機制、連升斷纜（第二版）

▲ 港交所據報開始研究SPAC上市機制

港交所 （00388） 據報研究SPAC（special-purpose acquisition company）機制。SPAC於去年在美國市場大熱，多家SPAC美股股價大升，不少亞洲機構投資者、企業漸接受為另類新股IPO方式。繼新交所諮詢引入俗稱空白支票公司的SPAC上市機制後，本地傳媒報道，港交所 （00388） 也啟動研究SPAC。

港交所股價早曾創新高，最高曾升近4%，高見587元，但午後港股沽壓明顯，港充交所收市轉跌0.8%，報562.5元，成交額49億元。港交所此事已連升6個交易日。

雖然港交所連升走勢斷纜，但港股全日成交達3026億元，再創單日成交紀錄。港交所於1月19日、20日連續兩日成交破3000億元，分別錄3025億和3012億元成交。

港交所發言人回應本報查詢表示，香港是亞洲領先的環球上市集資市場，於2020年共迎來了140多家新上市公司，交易所不時研究加強或改革上市制度的各個方案，既致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力，亦確保能維持市場質素。

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《蘋果日報》報道，港交所向個別券商了解關於SPAC的意見。不過，業界質疑與港交所近年打擊殼股的方針相違。

SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起，在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。SPAC只處理現金業務，沒有任何其他業務，其唯一作用便是併購未上市的企業，讓被併購方「借殼」上市。

事實上，SPAC在美股已愈趨成熟，最新的案例為賈躍亭旗下電動車初創法拉第未來（Faraday Future）通過與空白支票公司Property Solutions Acquisition Corp合併完成上市，合併實體估值為34億美元（約264億港元）。

電盈 （00008） 主席李澤楷與PayPal（美：PYPL）聯合創辦人Peter Thiel去年10月也將旗下SPAC Bridgetown Holdings在納斯達克市場上市，據報Bridgetown計劃併購印尼電商公司Tokopedia。

李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元【下一頁】

據外媒報道，今年1月全球新股集資額達630億美元，其中以SPAC方式上市的企業集資近260億美元，佔整體超過4成。SPAC愈來愈受垂青，對計劃上市的企業而言，通過SPAC上市快速、節省費用、減少流程、融資有保證，對投資者而言，若SPAC最終「撿到寶」，則將提高其持股價值。

（第二版更新港股全日成交紀錄）

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編輯：吳敏芳

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