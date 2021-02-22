【港交所股價】港交所據報開始研究SPAC　股價再創新高

▲ 港交所據報開始研究SPAC。

繼新交所計劃引入俗稱空白支票公司的SPAC（special-purpose acquisition company）上市機制後，本地傳媒報道，港交所 （00388） 亦開始研究SPAC。

新交所CEO：研今年引入SPAC機制 準備就緒向外併購【下一頁】

《蘋果日報》報道，港交所向個別券商了解關於SPAC的意見。港交所股價今日再創新高，現升2.8%，最新報583.5元，成交額14.3億元。

港交所發言人表示，香港是亞洲領先的環球上市集資市場，於2020年共迎來了140多家新上市公司。我們不時研究加強或改革上市制度的各個方案，既致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力，亦確保能維持市場質素。

SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起，在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。SPAC只處理現金業務，沒有任何其他業務，其唯一作用便是併購未上市的企業，讓被併購方「借殼」上市。

事實上，SPAC在美股已愈趨成熟，最新的案例為賈躍亭旗下電動車初創法拉第未來（Faraday Future）通過與空白支票公司Property Solutions Acquisition Corp合併完成上市，合併實體估值為34億美元（約264億港元）。

電盈 （00008） 主席李澤楷與PayPal（美：PYPL）聯合創辦人Peter Thiel去年10月也將旗下SPAC Bridgetown Holdings在納斯達克市場上市，據報Bridgetown計劃併購印尼電商公司Tokopedia。

李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元【下一頁】

據外媒報道，今年1月全球新股集資額達630億美元，其中以SPAC方式上市的企業集資近260億美元，佔整體超過4成。SPAC愈來愈受垂青，對計劃上市的企業而言，通過SPAC上市快速、節省費用、減少流程、融資有保證，對投資者而言，若SPAC最終「撿到寶」，則將提高其持股價值。

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編輯：吳敏芳

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