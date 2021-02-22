專注腫瘤及重症感染藥物 賽生藥業穩佔高增長治療領域

隨人口老化、人均收入提升及愈來愈完善的公共醫療保險制度，中國醫藥市場近年持續增長，其中腫瘤及傳染病類藥更分別成為增速最快及第二大的治療領域。現正招股的賽生藥業(新上市編號：06600)，便以以上兩大治療領域為主要發展範疇，已成功在市場上搶佔領先位置，加上近期醫藥行業板塊備受追捧，預料將成為市場焦點新股。

擁高合規高績效文化

據統計，賽生藥業深耕的腫瘤治療領域自2019至2024年的預計複合年增長達15%，至2024年將發展成為全中國最大的治療領域，預料市場規模達3,672億元（人民幣，下同）；而另一領域傳染病治療，目前已是中國第二大治療領域，市場規模2,255億元，2019年佔中國醫藥市場的13.8%，加治療複雜的重症感染疾病越來越具挑戰性，形成需求缺口，市場潛力相當可觀。

事實上，賽生藥業本身擁有優良的背景，前身SciClone US曾於美國納斯達克（NASDAQ）上市，至2017年被私有化，退市以後公司決策更快，更靈活應對環境變化，業務發展迅速，公司2019年度收入為17億元，較2017年度增加41.6%；而2019年度稅前利潤達6.6億，比2017年度的2.6億大幅上升2.5倍，足證賽生藥業的發展潛力。賽生藥業亦重視營銷資源的投放效率，2017年至2019年賽生藥業的銷售及營銷開支佔收入的比重分別為33%，28%和27%，2020年前三季度由於新冠疫情導致部分營銷活動減少，比重下降至19%，均低於若干同行業可比公司平均水平10個百分點以上。

公司私有化後亦繼承「高合規，高績效」文化，嚴格控制產品完全符合質量控制標準，同時在內部系統中管理日常運營、監控產品質量及監督CMO合規，令產品獲得患者、醫生及跨國製藥公司信任。現時賽生藥業的股東包括德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment等間知名財團，對公司有更強大支持。

「日達仙」於胸腺法新一支獨秀

其中賽生藥業主打產品「日達仙」，是是化學合成的胸腺肽α1，與人體內源性胸腺肽α1的結構相同。作為免疫調節劑，在臨床上對癌症及傳染病尤有療效，現時獲批准用於治療慢性乙型肝炎及免疫功能受損患者的疫苗增強劑，同時亦已證實對SARS及COVID-19具療效，獲得廣大醫生和患者的認可，成為值得信賴的品牌產品。加上先發優勢擁有強大的品牌認知度及產品忠誠度，令「日達仙」在短短數年內成功搶佔市場，全球收入由2017年的約11億元，發展至2019年約13億元，複合年增長率達10.1%。如按銷售收入計，「日達仙」在中國胸腺法新市場份額更由2015年的44.1%大升至2019年的57.5%，證明「日達仙」的競爭力，即使面對市面上眾多平價仿製藥、報銷政策變更及省級投標流程變更等多種挑戰，在市場上份額仍持續增長。

三大引擎驅動強勁增長

現時，賽生藥業的收入主要源自三大方面，包括自家產品、授權引入、為合作夥伴銷售產品，形成一體化平台，涵蓋增速最大且市場潛力廣的治療領域，加上賽生藥業擁有具全球視野及本地市場洞察力的經驗豐富的管理團隊，其深刻的市場洞察力帶來的創新商業能力，以及全面的產品開發能力，透過高效率及針對性的產品開發流程，令賽生藥業的產品線不斷完善，例如已取得新藥批准的念珠菌病新藥諾彌可，及已獲豁免進行臨床試驗並即將遞交新藥批准申請的抗感染藥Vibativ，料投入市場後將為賽生藥業的盈利帶來更強增長動力。

GTP 平台提高可及性

此外，賽生藥業亦前瞻性布局綫上平台GTP(“Go-To-Patient”)，通過與其廣泛的銷售覆蓋，並以互聯網醫院模式為產品開具處方及促銷，將有效擴展於中國的藥店覆蓋範圍。而自2015年起，賽生藥業開始試行與國藥集團的「國藥關愛優」合作，為患者提供更靈活的購買模式，提高可及性。GTP推出僅5年已佔「日達仙」總銷售的一半，可見GTP平台成功促進整體銷售。賽生藥業同時亦會加速後期資產的快速上市策略以及優化產品管線，例如加速研及及與知名跨國製藥公司合作等，務求以多樣性的產品組合構建策略，並通過以上渠道，搶佔高價值和高增長的治療領域市場。

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