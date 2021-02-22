ZENITH最新作品於「LVMH Digital Watch Week」隆重亮相

繼2020年「LVMH Watch Week」大獲成功後，今年度，ZENITH聯同LVMH旗下品牌Bulgari和Hublot於網上舉行為期一星期的活動，呈獻最新的腕錶作品，同時發佈品牌的最新動向。本年度的Watch Week結合數碼化和實體展示，於15個國家/地區進行一對一會面，ZENITH亦一如以往，締造別樹一格的環境，以展示2021最新作品及發佈品牌的最新動態。

2021年對於ZENITH Chronomaster系列來說是重要的一年。「LVMH Watch Week」期間，ZENITH重點介紹品牌升級版El Primero機芯，以最清晰的方式呈現1/10秒的精準計時。對於是次盛會及本年度對Chronomaster系列的關注，ZENITH行政總裁Julien Tornare表示：「能與大家分享我們一直以來不斷努力而取得的成果，我和我的團隊興奮萬分，這是ZENITH現代經典傑作的一次躍進！Chronomaster Sport系列運動腕錶精準計時、卓越性能、匠心設計，為ZENITH標誌性的自動計時腕錶奠定了全新標準。我們迫不及待要在各個市場為大家呈獻這款腕錶，讓你們能夠親手觸摸，親身感受並體驗2021年度對ZENITH意義最為重大的作品。」



全新腕錶傑作隆重亮相「LVMH Digital Watch Week 2021」

DEFY 21 URBAN JUNGLE腕錶

同樣以速度見稱的DEFY系列推出大膽矚目的全新綠色款式：DEFY 21 Urban Jungle。

ZENITH透過DEFY系列，繼續為精準計時及前衛設計樹立全新標準，結合高性能的創新材質與劃時代的自製機芯。DEFY 21 Urban Jungle是一款精確至1/100秒的計時腕錶，採用洋溢未來風格的設計特色，超越高振頻精準計時的極限，並以卡其綠色為主色調，外觀尤為引人注目。這款DEFY 21特別版腕錶專為那些徜徉於都市的人士而設計；地平線上佇立著高聳入雲的混凝土、鋼鐵和玻璃建築，構成了一個別開生面的世界，每天都是充滿夢想與無限可能的冒險之旅。DEFY 21 Urban Jungle大膽率性而不失精巧別緻，巧妙與四周環境融為一體。

ZENITH首次為DEFY 21 Urban Jungle 1/100秒計時腕錶打造綠色陶瓷「盔甲」。Urban Jungle腕錶的卡其綠色陶瓷錶殼極為抗刮耐磨，色彩奪目，表面經啞光處理，既低調自然，又能突顯佩戴者的出眾。透過啞光銀色和黑色計時盤的鏤空錶盤，高振頻計時機芯的風采頓時一覽無遺。這款機芯配備雙調校機構、卡其綠色主機板及星形擺陀。此外，腕錶還配以綠色「Cordura」效果橡膠裝飾的灰色橡膠錶帶。



ZENITH：觸手分秒之真。



ZENITH鼓勵每個人心懷鴻鵠之志，砥礪前行，讓夢想成真。ZENITH於1865年創立，是首間具有現代意義的製錶商，自此，品牌的腕錶便陪伴有遠大夢想的傑出人物實現改寫人類歷史的壯舉，如路易•布萊里奧（Louis Blériot）歷史性地飛越英倫海峽、菲利克斯•鮑加特納（Felix Baumgartner）破紀錄地以自由降落方式完成平流層跳躍。

創新是ZENITH的指引星，品牌的所有錶款均配備錶廠自行研發與製造的非凡機芯。從首款自動計時腕錶El Primero，到計時精準度達1/100秒的高速計時腕錶El Primero 21，以及透過一片單晶矽振盪器取代30多個零件組成的傳統擒縱系統的Inventor腕錶，品牌一直超越自我，不斷創新。自1865年以來，ZENITH陪伴敢於挑戰自己並突破界限的人士，共同創造瑞士製錶業的未來。觸手分秒之真，就在當下。

DEFY 21 URBAN JUNGLE腕錶

型號：49.9006.9004/90.R942

特色：1/100秒計時機芯。品牌獨家設計，每秒旋轉一圈。1組擒縱機構用於時間顯示（36,000次/小時 - 5赫茲）；1組擒縱機構用於計時（360,000次/小時 - 50赫茲）。天文臺錶認證。

機芯：El Primero 9004型自動上鏈機芯

振頻：36,000次/小時（5赫茲）

動力儲存：約50小時

功能：1/100秒計時功能。計時動力儲存顯示位於12時位置。中置時、分顯示。小秒針位於9時位置，中置計時指針，30分鐘計時盤位於3時位置，60秒計時盤位於6時位置

修飾： 卡其綠色機芯主機板 + 獨特的緞光處理卡其綠色擺陀

售價：港幣 114,100

材質：卡其綠色陶瓷

防水深度：100米

錶盤：鏤空錶盤配雙色計時盤

時標：鍍銠琢面覆Super-LumiNova®SLN C3超級夜光物料

指針：鍍銠琢面覆Super-LumiNova®SLN C3超級夜光物料

錶帶及錶扣：黑色橡膠配卡其綠色「Cordura效果」橡膠。微噴砂鈦金屬雙摺疊式錶扣。



（資料由客戶提供）