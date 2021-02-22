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【Bitcoin】Tesla買比特幣狂賺10億美元 　超過去年造車利潤

股樓投資 16:40 2021/02/22

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獲Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）加持後，比特幣價格上周不斷攀升，周日（21日）再創下記錄新高，最高曾見58,332美元，整體市值超過1萬億美元。Wedbush分析師Dan Ives指出，Tesla早前曾買入比特幣，料如今已經獲得約10億美元的賬面收益，超過其2020年全年出售電動車的盈利。

本月稍早前，Tesla向美國證交會（SEC）提交的文件中披露，公司已經購入價值15億美元的比特幣，以進一步分散現金並最大化現金回報。據報該筆交易於今年1月完成，但公司並沒有披露具體交易時間或買入價位，另外亦不清楚是否有出售行為。

【Bitcoin】超級大好友唱好比特幣　料將成為全球儲備貨幣　長期上看100萬美元？【下一頁

Ives稱讚指，於Tesla而言，投資比特幣顯然是筆不錯的初始投資，他預期未來12至18個月內，將會有更多上市公司效仿。不過比特幣長期以來一直受到監管機構質疑，Ives認為，在監管機構對加密貨幣市場制定更多監管目標之前，大約僅有不足5%的上市公司會採取類似策略。

根據Coindesk報價顯示，比特幣本周一（22日）最新報56,336美元，上周累計升約兩成，年初以來升幅約9成。在比特幣價格不斷創新高之際，馬斯克周六卻發推文指，比特幣價格「看起來很高」（seem high）。

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編輯：李勝男

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