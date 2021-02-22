聯合航空波音777客機引擎著火　日本下令國內航空公司停飛

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美國聯合航空公司（United Airlines）一架載波音777-200型客機，周六（20日）起飛爬升時右邊引擎故障爆炸起火，大型零件散落住宅區，客機緊急折返並安全降落。日本國土交通省下令國內航空公司停飛波音777一款客機。

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全日空同日本航空目前分別有19和13架同型號客機，兩家航空公司均表示計劃使用其他飛機，預定航班不會受到影響。

美國聯合航空亦表示，將立即停飛全部24架使用同一款引擎的波音777客機。

事發於周六當地時間中午。該架載有231名乘客與10名機組人員的雙引擎客機當時由丹佛前往檀香山，但飛機在升空後約半小時後發生爆炸，右邊引擎冒起黑煙及失效。客機其後折返丹佛機場，並且安全着陸。機上無人受傷。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，知悉事件及展開調查；聯邦航空安全局亦展開調查。

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編輯：吳敏芳

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