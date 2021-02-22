  • 21°C
香港時間 : 2021222日 (一) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合航空波音777客機引擎著火　日本下令國內航空公司停飛

Hot Talk 09:37 2021/02/22

分享：

資料來源：網上圖片

美國聯合航空公司（United Airlines）一架載波音777-200型客機，周六（20日）起飛爬升時右邊引擎故障爆炸起火，大型零件散落住宅區，客機緊急折返並安全降落。日本國土交通省下令國內航空公司停飛波音777一款客機。

    點擊圖片放大
    +2

全日空同日本航空目前分別有19和13架同型號客機，兩家航空公司均表示計劃使用其他飛機，預定航班不會受到影響。

美國聯合航空亦表示，將立即停飛全部24架使用同一款引擎的波音777客機。

事發於周六當地時間中午。該架載有231名乘客與10名機組人員的雙引擎客機當時由丹佛前往檀香山，但飛機在升空後約半小時後發生爆炸，右邊引擎冒起黑煙及失效。客機其後折返丹佛機場，並且安全着陸。機上無人受傷。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，知悉事件及展開調查；聯邦航空安全局亦展開調查。

相關文章：【航空告急】新加坡預算加碼救市　星航空業獲逾50億港元資金

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第三版）

【航空告急】港府強制機組人員隔離檢疫　國泰航空︰正積極管理人力資源

編輯：吳敏芳

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

航空 日本 美國 波音 聯合航空 日本航空 美國聯邦航空管理局

上一篇文章

【貴州茅台】外資減持觸茅台牛年累吐8%　中外基金爭定價權？

下一篇文章

【小米股價】小米入股晶片製造商　引發市場對其將恢復晶片製造猜測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成