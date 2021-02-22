  • 23°C
香港時間 : 2021222日 (一) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【777】聯合航空波音777客機引擎著火　波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）

Hot Talk 11:44 2021/02/22

分享：

資料來源：網上圖片

美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音使用Pratt & Whitney引擎的777-200型客機，周六（20日）起飛爬升時右邊引擎故障爆炸起火，大型零件散落住宅區，客機緊急折返並安全降落。日本國土交通省下令國內航空公司停飛同類波音777款飛機。

波音（美：BA）公布，在美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查期間，會建議逾100架同型號777飛機停飛。據報，波音歷來只交付少於200架使用同款Pratt & Whitney引擎的波音777客機，而25年間波音交付逾1600架不同型號的777飛機。

    點擊圖片放大
    +2

在波音正式公布落地建議前，美國聯合航空於事件發生後表示，將立即停飛全部24架使用同一款引擎的波音777客機。全日空、日本航空目前分別有19和13架同型號客機，兩家航空公司均表示計劃使用其他飛機，預定航班不會受到影響。

事發於周六當地時間中午。該架載有231名乘客與10名機組人員的雙引擎客機當時由丹佛前往檀香山，但飛機在升空後約半小時後發生爆炸，右邊引擎冒起黑煙及失效。客機其後折返丹佛機場，並且安全着陸。機上無人受傷。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，知悉事件及展開調查；聯邦航空安全局亦展開調查。

（第二版更新波音公告）

相關文章：

【航空告急】新加坡預算加碼救市　星航空業獲逾50億港元資金

【航空告急】國泰航空拖欠政府第一期優先股股息　政府：投資國泰時已預留彈性（第三版）

【航空告急】港府強制機組人員隔離檢疫　國泰航空︰正積極管理人力資源

編輯：吳敏芳

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

美股 航空 日本 美國 波音 聯合航空 日本航空 美國聯邦航空管理局

上一篇文章

【螞蟻監管】內地進一步規管網貸　富瑞：不影響出資比重預期（第二版）

下一篇文章

【美股焦點】美國擬立法幫助新聞機構　或削Facebook、Google議價能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成