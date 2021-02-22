【貴州茅台】外資減持觸茅台牛年累吐8%　中外基金爭定價權？

「A股股王」貴州茅台（滬：600519）於農曆新年前創新高2601元（人民幣，下同），惟茅台牛年開局失色，連跌3個交易日，最新僅報2400元，從高位回吐近8%。
據內地傳媒報導，全球最大的中國股票基金-瑞銀旗下「瑞銀（盧森堡）股票基金-中國機遇（美元）」在1月減持茅台。此前，持有茅台最多的基金—美國資本集團旗下「美洲基金—歐洲亞太成長基金」曾在2020年底減持茅台。兩則外資減持的消息披露後，均引發茅台股價大跌，令不少投資者反思茅台的定價權誰屬。
外資基金持股比例超7%
數據顯示，不僅是單一基金，外資基金整體持有貴州茅台的總數或也已超過國內的公募基金。倫交所旗下數據分析機構路孚特（Refinitiv）的數據顯示，截至2020年四季度末，包括公募基金（共同基金）和部分對沖基金在內的外資基金持有茅台的總數佔總股本比例為7.02%。
此外，Wind數據顯示，截至2020年三季度末，代表互聯互通北上資金的香港中央結算公司持有貴州茅台佔總股本8.01%，而這其中一大部分是外資基金，可見外資基金對貴州茅台的持股比例之高。
值得注意的是，外資基金持有茅台比例在2019年第一季度末已達到階段性峰值9.44%，而國內公募基金則在2020年四季度才達到階段峰值6.62%。因此有投資者認為，2018年至2020年，前半段的茅台行情由外資基金驅動，後半段則由內地公募基金掌控。
貴州茅台首三季淨利潤增長遜預期 詳見下一頁
報導引述招商商業模式優選混合型基金擬任基金經理王奇瑋稱，近年外資的定價和估值方式在不斷促進國內投資者的理念和行為趨於成熟。對白酒板塊而言，國內的機構投資者應該比外資機構更了解白酒行業，尤其是白酒背後凝聚著的中國社交文化底蘊，而現階段白酒的消費市場主要仍在國內。