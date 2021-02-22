【貴州茅台】外資減持觸茅台牛年累吐8%　中外基金爭定價權？

「A股股王」貴州茅台（滬：600519）於農曆新年前創新高2601元（人民幣，下同），惟茅台牛年開局失色，連跌3個交易日，最新僅報2400元，從高位回吐近8%。



據內地傳媒報導，全球最大的中國股票基金-瑞銀旗下「瑞銀（盧森堡）股票基金-中國機遇（美元）」在1月減持茅台。此前，持有茅台最多的基金—美國資本集團旗下「美洲基金—歐洲亞太成長基金」曾在2020年底減持茅台。兩則外資減持的消息披露後，均引發茅台股價大跌，令不少投資者反思茅台的定價權誰屬。

外資基金持股比例超7%



數據顯示，不僅是單一基金，外資基金整體持有貴州茅台的總數或也已超過國內的公募基金。 倫交所旗下數據分析機構路孚特（Refinitiv）的數據顯示，截至2020年四季度末，包括公募基金（共同基金）和部分對沖基金在內的外資基金持有茅台的總數佔總股本比例為7.02%。



此外，Wind數據顯示，截至2020年三季度末，代表互聯互通北上資金的香港中央結算公司持有貴州茅台佔總股本8.01%，而這其中一大部分是外資基金，可見 外資基金對貴州茅台的持股比例之高。



值得注意的是，外資基金持有茅台比例在2019年第一季度末已達到階段性峰值9.44%，而國內公募基金則在2020年四季度才達到階段峰值6.62%。 因此有投資者認為，2018年至2020年，前半段的茅台行情由外資基金驅動，後半段則由內地公募基金掌控。



貴州茅台首三季淨利潤增長遜預期 詳見下一頁

