【港股市況】恒生指數高開426點重上三萬一　港交所升逾2%創新高（不斷更新）

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美股上周五回穩，道指微升不足1點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。
焦點新聞︰
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即市走勢︰
【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 好淡角力最新無升跌。
【09：35】小米 （01810） 轉跌0.8%，低見30元。
【09：31】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數升240點，報30884點。
【09：26】恒騰 （00136） 升逾8%，開15元。恒騰公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。
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【09：20】恒指開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。
【09：14】即月期指開報30820點，升299點或近1%。
【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。
【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。
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【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。
【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。
道指上周五微升港股ADR升84點 比特幣曾升穿58000美元水平
責任編輯︰梁浩碩