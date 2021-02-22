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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數高開426點重上三萬一　港交所升逾2%創新高（不斷更新）

股市 09:38 2021/02/22

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五回穩，道指微升不足1點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。

焦點新聞︰

【恒指大改革】恒指季檢本周五揭盅　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

【恒指季檢】港股通新貴周五揭盅　哪些股份有機會迎來北水？（附潛在名單）

即市走勢︰

【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 好淡角力最新無升跌。

【09：35】小米 （01810） 轉跌0.8%，低見30元。

【09：31】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數升240點，報30884點。

【09：26】恒騰 （00136） 升逾8%，開15元。恒騰公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。

【賀歲片】恒騰年內累升4倍　《你好，李煥英》出品方為旗下儒意影業

【09：20】恒指開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。

小米入股晶片製造商　引發市場對其將恢復晶片製造猜測

【小米造車】小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車

【09：14】即月期指開報30820點，升299點或近1%。

【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。

【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。

【滙豐HSBC業績】滙豐據報將退出美國零售銀行業務　在中國、新加坡等地擴張

【滙豐HSBC業績】滙豐周二料公布「面向亞洲」　多名高層由倫敦轉駐香港

【滙豐HSBC】滙豐獲准恢復派息後首放榜　料每股派0.13美元末期息

【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐  （00005）  ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊  （00005）  ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。

【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。

道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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