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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數早段升幅收窄至百點　中移動升逾7%（不斷更新）

股市 10:42 2021/02/22

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五回穩，道指微升不足1點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。

焦點新聞︰

【恒指大改革】恒指季檢本周五揭盅　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

【恒指季檢】港股通新貴周五揭盅　哪些股份有機會迎來北水？（附潛在名單）

即市走勢︰

【10：41】ATMX逆市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 再轉跌近1%。

【10：33】國泰 （00293） 升逾1%。報道指新加坡表示正就此前被推遲的旅遊氣泡計畫與香港密切討論。

【10：29】吉利 （00175） 最新轉升逾2%，高見30.15元。

【吉利汽車】李書福認新能源車計劃未如期　萬字文分析「全球車企存活數量不會太多」

【吉利汽車母企】吉利控股與區塊鏈技術企業Concordium設合資　攻車用區塊鏈平台

【10：28】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見111.9元。根據聯交所資料顯示，The Capital Group於上周三（17日）減持藥明生物3766萬股或0.09%，每股平均價121.8元，套現4.58億元，最新持股量降至6.92%。

【10：21】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演　擬集資最多31億元（第二版）

【10：17】港股最升逾200點，報30857點，升212點。

【10：15】小米 （01810） 最新再度轉升0.3%，報30.75元。

【10：14】中糧家佳康 （01610） 續升15%，破頂高見6.33元。

【10：08】汽車股續逆市向下，吉利 （00175） 跌0.7%；比亞迪 （01211） 跌1.2%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌4.4%。

【10：02】中移動 （00941） 升幅擴大至逾7%，高見57.75元；聯通 （00762） 升逾6%；中電信 （00728） 升逾8%。

【10：02】港股最新升約125點，報30770點。

【09：56】LME銅價突破每噸9000美元，江西銅 （00358） 升一成，破頂高見21.8元。

【異動股】銅價續升資源股造好 江西銅飆逾一成

【09：54】港交所 （00388） 升逾3%，高見587元新高。有報道指港交所研究SPAC融資機制。

【港交所股價】港交所據報開始研究SPAC　股價再創新高

【09：53】賽生藥業6600孖展錄466億元　超額認購212.8倍（不斷更新）

【09：51】中資電訊股升勢未止，中移動 （00941） 續升半成；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 亦升近4%。

【09：47】港股升幅收窄至不足百點，恒指最新升75點，報30720點。

【09：45】比特幣周末曾升穿58000美元，最新亦接近57000美元。火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升兩成；雄岸科技 （01647） 升近15%。

【09：37】太陽國際 （08029） 復牌飈升2.7倍，報1.5元，破頂高見2.16元。太陽國際宣布，已有條件同意透過配售代理盡力向不少於六名承配人配售最多2.5億股配售股份，配售價為每股0.321元，折讓約19.8%。

【Bitcoin】「洗米華」周焯華涉足加密貨幣　旗下太陽國際擬購1000部礦機

【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 好淡角力最新無升跌。

【09：35】小米 （01810） 轉跌0.8%，低見30元。

【09：31】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數升240點，報30884點。

【09：26】恒騰 （00136） 升逾8%，開15元。恒騰公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。

【賀歲片】恒騰年內累升4倍　《你好，李煥英》出品方為旗下儒意影業

【09：20】恒指開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。

小米入股晶片製造商　引發市場對其將恢復晶片製造猜測

【小米造車】小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車

【09：14】即月期指開報30820點，升299點或近1%。

【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。

【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。

【滙豐HSBC業績】滙豐據報將退出美國零售銀行業務　在中國、新加坡等地擴張

【滙豐HSBC業績】滙豐周二料公布「面向亞洲」　多名高層由倫敦轉駐香港

【滙豐HSBC】滙豐獲准恢復派息後首放榜　料每股派0.13美元末期息

【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐  （00005）  ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊  （00005）  ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。

【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。

道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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