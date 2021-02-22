【港股市況】恒生指數早段升幅收窄至百點　中移動升逾7%（不斷更新）

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【滙豐HSBC業績】滙豐周二放榜前升1% 料每股派0.13美元末期息（附大行預測圖解）
美股上周五回穩，道指微升不足1點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。
焦點新聞︰
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即市走勢︰
【10：41】ATMX逆市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 再轉跌近1%。
【10：33】國泰 （00293） 升逾1%。報道指新加坡表示正就此前被推遲的旅遊氣泡計畫與香港密切討論。
【10：29】吉利 （00175） 最新轉升逾2%，高見30.15元。
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【10：28】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見111.9元。根據聯交所資料顯示，The Capital Group於上周三（17日）減持藥明生物3766萬股或0.09%，每股平均價121.8元，套現4.58億元，最新持股量降至6.92%。
【10：21】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演 擬集資最多31億元（第二版）
【10：17】港股最升逾200點，報30857點，升212點。
【10：15】小米 （01810） 最新再度轉升0.3%，報30.75元。
【10：14】中糧家佳康 （01610） 續升15%，破頂高見6.33元。
【10：08】汽車股續逆市向下，吉利 （00175） 跌0.7%；比亞迪 （01211） 跌1.2%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌4.4%。
【10：02】中移動 （00941） 升幅擴大至逾7%，高見57.75元；聯通 （00762） 升逾6%；中電信 （00728） 升逾8%。
【10：02】港股最新升約125點，報30770點。
【09：56】LME銅價突破每噸9000美元，江西銅 （00358） 升一成，破頂高見21.8元。
【09：54】港交所 （00388） 升逾3%，高見587元新高。有報道指港交所研究SPAC融資機制。
【09：53】賽生藥業6600孖展錄466億元 超額認購212.8倍（不斷更新）
【09：51】中資電訊股升勢未止，中移動 （00941） 續升半成；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 亦升近4%。
【09：47】港股升幅收窄至不足百點，恒指最新升75點，報30720點。
【09：45】比特幣周末曾升穿58000美元，最新亦接近57000美元。火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升兩成；雄岸科技 （01647） 升近15%。
【09：37】太陽國際 （08029） 復牌飈升2.7倍，報1.5元，破頂高見2.16元。太陽國際宣布，已有條件同意透過配售代理盡力向不少於六名承配人配售最多2.5億股配售股份，配售價為每股0.321元，折讓約19.8%。
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【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 好淡角力最新無升跌。
【09：35】小米 （01810） 轉跌0.8%，低見30元。
【09：31】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數升240點，報30884點。
【09：26】恒騰 （00136） 升逾8%，開15元。恒騰公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。
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【09：20】恒指開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。
【09：14】即月期指開報30820點，升299點或近1%。
【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。
【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。
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【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。
【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。
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責任編輯︰梁浩碩