【港股市況】恒指黑期升約255點　道指期貨升32點（不斷更新）

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小米入股晶片製造商 引發市場對其將恢復晶片製造猜測
美股上周五回穩，道指微升不足1點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約84點，恒指料開報30728點。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。
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即市走勢︰
【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。
【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。
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【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。
【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。
道指上周五微升港股ADR升84點 比特幣曾升穿58000美元水平
責任編輯︰梁浩碩