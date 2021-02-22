【恒指夜期+ADR】恒指夜期升173點　騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股開市下跌，惟其後跌幅收窄，恒指夜期跟隨外圍走勢，升幅擴大至逾170點。不過，藍籌股ADR變動不大。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 46.48 -0.1% 騰訊ADR 711.81 -0.2% 阿里巴巴美股 250.00 -0.3% 網易美股 187.02 +1.7% 京東美股 395.57 0.0%

恒生指數高開426點倒跌逾300點，未能企穩31000點水平，全日高低波幅達773點，恒生指數收報30319點，倒跌324點，成交3026億元。滙豐 （00005） 績前逆市升2%。科技股下挫，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【23：14】夜期升173點，報30250點，成交14265張

【22：41】夜期升76點

【22：30】恒指夜期升92點

【20：26】恒期夜期升90點，低水153點。

【19：30】滙豐公布業績前委任多名高層 Nuno Matos任財富管理及個人銀行行政總裁

【19：29】恒指夜期升88點，低水155點。

【17：50】恒指夜期升36點，報30113點，低水207點。

【17：49】【iBond】明年通脹或升2.5% 超出iBond兩厘保底息

【17：48】大摩：手遊市場被低估 騰訊應值1萬億美元、最樂觀12個月內見1000元（附主要券商目標價）

【17：47】中電：今年派息政策審慎、未考慮派特別息 盡量減低電費調整對市民的影響

【16：30】即月期指收報30077點，跌444點或近1.5%，低水243點。

【16：10】恒生指數收報30319點，倒跌324點，成交3026億元，創單日成交紀錄。科指跌5.5%，失守一萬點，收報9977點。滙豐 （00005） 績前逆市升2%。科技股下挫，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【16：00】恒指U盤前跌322點，報30321點。

【15：47】港股尾市跌約322點，報30322點。

【15：29】小米 （01810） 尾市跌6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【15：22】港股跌310點，報30334點。

【15：14】大市跌幅擴大約200點，報30441點。

【15：09】港股跌155點，報30489點。

【15：08】小米 （01810） 跌逾5%，一度跌穿29元，低見28.9元。

【15：03】大和首次建議買入藍月亮 目標價21元

【15：03】內地股市下跌，上證跌近1.5%；深證跌近3.1%；創業板指跌近4.5%。

【14：55】滙豐 （00005） 升2.6%，報46.75元見日內高位。

【14：52】恒指跌約55點，報30589點。

【14：39】港股最新再轉升，恒指升3點。

【14：34】港股跌幅收窄至約50點，報30591點。

【14：15】港交所 （00388） 今早曾高見587元新高，最新跌1%，低見560元。

【14：08】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

【14：06】港股跌幅擴大至逾160點，報30477點。

【13：22】恒大汽車 （00708） 跌一成，低見62.1元。

【13：20】恒指跌約50點，報30591點。

【13：19】銀行股向上，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 升逾2%；渣打 （02888） 、東亞 （00023） 升逾1%。內銀股方面，建行 （00939） 、中行 （03988） 升逾1%；工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%。

【13：16】「契媽股」續回吐，平安好醫生 （01833） 、眾安在綫 （06060） 跌6%；移卡 （09923） 跌逾5%。

【13：15】新經濟股拖累下，港股午後轉跌，恒指跌5點，報30638點。

【13：12】三桶油午後升幅進一步擴大，中石油 （00857） 升逾7%；中石化 （00386） 升半成，破頂高見4.48元；中海油 （00883） 升逾3%。

【異動股】中石油午後升逾7% 中海油於渤海有大型油氣發現

【13：11】中電 （00002） 績後升1.7%，報73.95元。

【13：09】大市升幅收窄至25點，報30670點。

【13：08】滙豐 （00005） 午後升幅擴大至2.5%，高見46.75元。

【13：06】濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾2%；永利 （01128） 、澳博 （00880） 升半成。

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【13：00】美團 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，低見404元。小米 （01810） 跌3.1%，低見29.7元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌2%。

【13：00】港股午後初段升約130點，報30774點。

石SIR今早推介海螺水泥

【12：30】必瘦站斥448萬回購、主席及財務總監增持 股價兩周升近六成

【12：12】中電 （00002） 去年總盈利上升約1.5倍至114.6億元，第四期中期股息為每股1.21元，連同首三次已付中期股息，去年總股息增0.6%至每股3.1元。

【業績│公用股】中電去年多賺約1.5倍、全年派息升0.6%至3.1元 米高嘉道理：銳意擴展大灣區投資

【12：06】昔日白武士長實入稟控告潘蘇通 長實：相信事情是誤會，希望對方信守協議

【12：00】恒生指數半日高開後升幅收窄，中午升140點，報30785點，成交1464億元。中資電訊股續造好，中移動 （00941） 再升7%。濠賭股向上，其中銀娛 （00027） 升逾4%；科技股向下，美團 （03690） 逆市跌逾3%；小米 （01810） 跌逾2%。

【11：52】恒騰 （00136） 跌幅擴大至逾6%，低見12.58元。

【11：51】小米 （01810） 跌逾2%，低見29.7元。

【11：49】港股中午收市前升約140點，報30784點。

【11：43】中國稀土 （00769） 飈升兩成，破頂高見1.02元。彭博引述知情人士透露，中國可能禁止向被其認為對國家安全問題構成威脅的國家或公司出口稀土加工技術。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.1%；深證跌1.3%；創業板指跌2.5%。

【11：18】三桶油上升，中石油 （00857） 升逾4%；中石化 （00386） 升逾3%；中海油 （00883） 升0.4%。

【11：15】玖紙 （02689） 公布業績前，股價升逾5%，破頂高見16.62元。

【11：13】快手科技 （01204） 升逾2%，高見402元。快手將於2月22日（星期一）收市後把快手納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數。

【快手股價】快手再破頂曾見400元 2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第五版）

【11：13】紫金 （02899） 升一成，破頂高見15.68元。

【10：57】一拖 （00038） 升逾7%，高見4.11元。中央一號文件發布。文件圍繞實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加快推進農業現代化、大力實施鄉村建設行動等方面，提出了26條具體措施。

【10：56】科指跌近2%，報10352點。

【10：53】本港地產股造好，恒地 （00012） 升逾2%；新地 （00016） 升3%，破頂高見117.5元；新世界 （00017） 升3%；信置 （00083） 升逾3%，破頂高見12.26元。新春假期後首個周末，中原地產統計的十大屋苑錄得多達37宗成交，較上周3宗急升11倍，成交量為2013年1月錄得46宗後的8年新高。美聯物業統計的十大屋苑，周末同樣錄得37宗成交，按周升8.25倍，創近8年新高。

【10：45】大市升幅收窄至不足50點，回落至30700點以下水平。

【10：41】ATMX逆市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 再轉跌近1%。

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【10：33】國泰 （00293） 升逾1%。報道指新加坡表示正就此前被推遲的旅遊氣泡計畫與香港密切討論。

【10：29】吉利 （00175） 最新轉升逾2%，高見30.15元。

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【10：28】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見111.9元。根據聯交所資料顯示，The Capital Group於上周三（17日）減持藥明生物3766萬股或0.09%，每股平均價121.8元，套現4.58億元，最新持股量降至6.92%。

【10：21】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演 擬集資最多31億元（第二版）

【10：17】港股最升逾200點，報30857點，升212點。

【10：15】小米 （01810） 最新再度轉升0.3%，報30.75元。

【10：14】中糧家佳康 （01610） 續升15%，破頂高見6.33元。

【10：08】汽車股續逆市向下，吉利 （00175） 跌0.7%；比亞迪 （01211） 跌1.2%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌4.4%。

【10：02】中移動 （00941） 升幅擴大至逾7%，高見57.75元；聯通 （00762） 升逾6%；中電信 （00728） 升逾8%。

【10：02】港股最新升約125點，報30770點。

【09：56】LME銅價突破每噸 9000美元，江西銅 （00358） 升一成，破頂高見21.8元。

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【09：54】港交所 （00388） 升逾3%，高見587元新高。有報道指港交所研究SPAC融資機制。

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【09：53】賽生藥業6600孖展錄466億元 超額認購212.8倍（不斷更新）

【09：51】中資電訊股升勢未止，中移動 （00941） 續升半成；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 亦升近4%。

【09：47】港股升幅收窄至不足百點，恒指最新升75點，報30720點。

【09：45】比特幣周末曾升穿58000美元，最新亦接近57000美元。火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升兩成；雄岸科技 （01647） 升近15%。

【09：37】太陽國際 （08029） 復牌飈升2.7倍，報1.5元，破頂高見2.16元。太陽國際宣布，已有條件同意透過配售代理盡力向不少於六名承配人配售最多2.5億股配售股份，配售價為每股0.321元，折讓約19.8%。

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【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 好淡角力最新無升跌。

【09：35】小米 （01810） 轉跌0.8%，低見30元。

【09：31】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數升240點，報30884點。

【09：26】恒騰 （00136） 升逾8%，開15元。恒騰公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。

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【09：20】恒指開報31071點，升426點，重上31000點水平。港交所 （00388） 升逾2%創新高；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%。

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【09：14】即月期指開報30820點，升299點或近1%。

【08：47】恒指黑期升約255點，報30815點；道指期貨升32點，報31465點。

【08：20】根據英國金融時報報道，滙豐 （00005） 預計於公布業績同時，宣布退出美國消費銀行業務，指美國零售銀行過去三年一直虧損。

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【07：45】港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。

【07：30】美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。

道指上周五微升港股ADR升84點 比特幣曾升穿58000美元水平

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責任編輯︰梁浩碩