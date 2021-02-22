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道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

股市 07:38 2021/02/22

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道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

道指上周五微升
美股上周五回穩，市場憧憬刺激方案快將落實，道指一度破頂升154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。

港股ADR升84點
港股ADR收報30728點，升84點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.84元，升0.29元或0.6%；騰訊 （00005） ADR折合報740.43元，跌0.57元或近0.1%。恒指夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。

紐約期油跌逾2%
油價下跌，美國德州能源企業準備復工，紐約期油收報59.24美元，跌1.28美元或2.1%。布蘭特期油收報62.91美元，跌1.02美元或1.6%。

比特幣曾升穿58000美元水平
美元偏軟，美滙指數於90水平徘徊，最新報90.37。歐元兌美元報1.2117；美元兌日圓報105.59。比特幣曾升穿58000美元水平，高見58332美元創新高，最新報57515美元。

美國10年期債息報1.34厘。

紐約期金升0.1%
紐約期金收報1777.4美元，升2.4美元，升幅0.1%。再貨金於1783美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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