【樓市現象】樓市爆發「大陽春」 週末10大屋苑錄成交勁升逾8倍 創近8年半新高

農曆新年假期過後，樓市氣氛明顯較之前更暢旺，購買力湧現，買家怕未來樓價更高，紛紛走到二手市場物色單位。據美聯物業分行統計，剛過去的周六及周日（20至21日)，10大藍籌屋苑合共錄得約37宗買賣成交，較上週末(13日及14日)之4宗勁升8.25倍，並創自2012年9月15至16日週末錄得之39宗後，近8年半新高。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一二手置業氣氛皆旺，新春節日效應對樓市影響急速消散，各區睇樓活動轉活躍，帶動多區屋苑及豪宅承接力均見理想，發展商伺機出擊，近日新盤絡繹搶攻，刺激購買力「爆發」。隨着疫苗即將廣泛接踵，「疫情」持續受控，樓市料保持熱鬧氣氛，不少準買家提速入市，預期「一二手齊旺」之勢可望於春節後延續， 樓市並由「小陽春」進一步踏入「大陽春」的旺勢。

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按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑的分布，剛過去週末港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島本週末暫錄約9宗成交，較上週錄得的1宗大升8倍。至於九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨則錄得約17宗成交，按週上升約4.7倍。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約11宗成交，大幅優於上週末錄得之「零成交」。

其中嘉湖山莊錄得6宗成交，美聯物業區域經理黎燦強則表示，該行剛促成麗湖居5座低層H室，實用面積550方呎，屬3房間隔，據悉單位原叫價568萬，吸引用家垂青，經商議後象徵式調減5萬至563萬元成交，折合實用呎價約10,236元。資料顯示，原業主於2017年1月以435萬元購入，是次轉手帳面獲利128萬元，升值近3成。

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一手市場方面，市場未有大型項目於剛過去的周六、日開售，但新盤收票情況不俗，市場消息指，會德豐旗下啟德 GRANDE MONACO公開收票的短短2日時間，已累收約500票，較首張價單68伙超額逾6.3倍，反應熱烈。而該盤開放展銷廳於周六起開放予公眾參觀，已錄得超過3000人到場，反應非常熱烈。GRANDE MONACO於上周四（18日）公布首張價單68伙，折實售價766.2萬至2,420.5萬元，呎價21,829元至25,280元，折實平均呎價23,795元，戶型涵蓋1房至4房。發展商指有見反應熱烈，考慮短期內加推新一張價單，將推出更多3房或以上大單位，有一定加價空間。



一手餘貨亦獲承接，會德豐將軍澳日出康城MALIBU周日售出1伙3房單位，單位實用面積845平方呎，樓價1,413.4萬，呎價16,727元。

市場也錄得一手項目高價成交，恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下西營盤藝里坊‧2號周日創項目呎價新高成交，單位為5樓F室，實用面積260平方呎，一房間隔，連246呎平台特色戶，成交價886.8萬元，成交呎價34,110元。

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嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯於周日晚上也上載價單第7號，涉及103個單位，實用面積介乎459至765平方呎，價單定價1,216.3萬至2,692.6萬元，呎價26,101至35,336元，平均呎價29,633元，提供最高15%折扣優惠。該項目將於2月25日銷售207伙，其中200伙以價單形式發售，餘下7伙招標出售。

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記者：陳詠妍