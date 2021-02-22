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【滙豐HSBC業績】滙豐周二放榜前升1%　料每股派0.13美元末期息（附大行預測圖解）

股市 10:27 2021/02/22

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滙豐控股周二（23日）放榜，市場聚焦恢復派息後的股息水平，以及策略發展計劃更新。

HSBC滙豐 （00005） 獲准有條件恢復派息後，公布首份業績，市場聚焦滙豐重啟派息後首次派息水平，以及發展策略更新，其中重返亞洲及加大節流計劃料是滙豐今次重點。據滙豐內部綜合19間券商預期，滙豐周二（23日）將會宣派每股0.13美元的2020年度股息，以上周收市價45.55元計，現價股息率約2.2厘。

即將放榜的滙豐，藉經濟復甦及恢復派息憧憬，績前股價連日炒高。券商預測，滙豐去年撥備料按年大增2.3倍，即使成本控制得宜，列帳基準除稅前溢利料仍挫38%至83.3億美元。

滙豐周一股價向好，至上午10時25分，滙豐股價升1.3%，報46.15元，成交4.63億元。

滙豐據報將退出美國零售銀行業務 在中國、新加坡等地擴張，可見【下一頁】

券商對滙豐今次業績預測【按圖放大】

    點擊圖片放大

業績以外，滙豐重啟派息後的股息水平，以至新一輪轉型計劃都是今次業績重點。針對股息政策，券商估計滙豐2020年度將會分發每股0.13美元股息，股息水平預期料逐步轉趨正常，2021年及2022年的全年股息，預計分別0.24美元及0.3美元。

券商對滙豐評級目標價一覽【按圖放大】

    點擊圖片放大
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此外，另一業績焦點落在滙豐轉型計劃的最新計劃，券商一致認為滙豐將會加大節流及強調重返亞洲策略。其中，高盛指亞洲佔滙豐撥備前營運溢利七成及貢獻所有稅前溢利，相信有空間進一步提升對亞洲的資本投入。花旗則預期，滙豐新一輪策略將聚焦重返亞洲、財富管理及數碼化。

事實上，外電昨日報道，滙豐內部已訂立「面向亞洲（Pivot to Asia）」戰略，將安排「炒房」環球銀行及資本市場、財富和個人銀行、環球商業銀行三名主管由倫敦轉駐香港。

滙豐據報擬將多名高層由倫敦調駐香港｜【下一頁】

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