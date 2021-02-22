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【開市9點半】滙豐HSBC成本周焦點　關注業績+高層轉駐香港

股市 07:00 2021/02/22

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（1）港股踏入新一周交易，最重要的事件將圍繞滙豐HSBC （00005） 。滙豐HSBC周二公布全年業績，投資界除關注滙豐重啟派息，也預料滙豐同日更新營運策略。外電引述消息指，滙豐內部已訂立「面向亞洲（pivot to Asia）」戰略，會安排三名主管由倫敦轉駐香港。

 

即睇開市9點半重點：

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【滙豐HSBC業績】滙豐周二料公布「面向亞洲」　多名高層由倫敦轉駐香港

（2）除了滙豐，焦點新股本周亦將繼續成為市場焦點。綜合9家券商資料，賽生藥業  （新上市編號：06600） 已錄得466億元孖展認購額，以香港公開發售部分集資2.18億元計算，賽生藥業超額認購213倍。

【新股IPO】賽生藥業6600具新冠肺炎概念、曾在美國上市 認購前要知的五大要點

（3）新股市場近年十分暢旺，港股投資者調查顯示，有36%受訪散戶指去年投資回報理想，平均賺幅達1至3成。有成功認購新股的散戶中，95%表示「有斬獲」。

【投資調查】36%受訪者去年賺1至3成　若成功抽新股9成人「有斬獲」

（4）中概股回歸方面，內媒報道，內地大型旅遊網站攜程（美：TCOM）已於新年前向港交所提交二次上市申請，中金、高盛和摩通為保薦人。攜程、中金、高盛和摩通不予置評。

【新股IPO】攜程據報已向港交所提交二次上市申請 　市值達1791億元

（5）小米 （01810）  上周五傳出確認製造電動車消息令小米即市股價一度轉升12%。小米周日（21日）發表公告，指持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

【小米造車】小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車

（6）隨著母企泰禾集團陷入財困，泰禾人壽屢傳賣盤，有報道引述消息指，最新一次交易，因潛在買家平保  （02318）  出價保守而觸礁。

【泰禾財困】泰禾人壽賣盤傳觸礁遭保監停接新保單　報道：平保出價較泰禾意向價低

（7）恒生指數改革諮詢，市場普遍預期趁本周五恒指季度檢討同步出爐，並將有三大主要變動，包括把成份股增至介乎65至80隻等。

【恒指大改革】恒指季檢本周五揭盅　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

（8）吉利汽車 （00175）  大股東、吉利控股董事長李書福在內部發表近一萬字文章，坦認吉利於2015年提出的新能源車計劃「藍色吉利行動」未如期達成。

【吉利汽車】李書福認新能源車計劃未如期　萬字文分析「全球車企存活數量不會太多」

（9）周三（24日）將會發表最新一份財政預算案，財政司司長陳茂波昨日（21日）發網誌表示，已經準備就緒。

【財政預算案2021】財政預算案封面綠色　陳茂波寓意未來懷抱希望但仍要「睇餸食飯」

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，牛年首日開市繼續送上。

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【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署

欄名 : 開市9點半

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