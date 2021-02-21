太陽城集團1.86億賣盤太陽世紀地產　擬租深圳羅湖區物業開發自助餐飲區

▲ 太陽城集團1.9億買盤太陽世紀地產，擬租深圳羅湖區物業開發自助餐飲區。

太陽城集團 （01383） 公布，公司計劃向買方睿龍有限公司，出售全資子公司通達有限公司的全部股份，涉資1.55億元人民幣（約1.86億港元）。同時，公司全資附屬公司深圳聯天擬與深圳市佳德諾實業有限公司訂立諒解備忘錄，有意向後者租賃用作店舖的用的標的物業，為期72個月，每月租金為每平方米人民幣59元。

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通達持有太陽世紀地產的全部股權，後者主要從事物業開發及物業投資，主要資產為深圳鴻隆廣場；及於深圳紫瑞的權益。深圳紫瑞主要從事物業開發，其主要資產為半山道1號的餘下未售出單位。深圳太陽時代及深圳港隆城主要從事鴻隆廣場的物業管理。

公司稱，出售事項為集團帶來的機遇包括於單一交易中出售半山道1號所有餘下未售出單位；變現其於鴻隆廣場的投資；將其資源集中並部署於餘下集團的業務上；及削減本集團債務。

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至於租賃協議，公司表示，標的物業指位於中國深圳市羅湖區建設路2018號南方證券大廈東洋國際時裝批發廣場第五層A及B棟、面積約2449平方米的地段。有意將標的物業翻新為具現代美食街風格的自助餐飲區，以結合多家小型餐飲業店鋪為概念。集團將利用本身內部餐飲團隊，致力加強集團物業開發及各項目的多家餐飲門市。

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編輯：陳華