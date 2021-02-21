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【賀歲片】恒騰年內累升4倍　《你好，李煥英》出品方為旗下儒意影業

股市 22:38 2021/02/21

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《你好，李煥英》在內地票房達40億元人民幣。

內地新春檔賀歲片票房理想，恒騰網絡 （00136） 公布，旗下儒意影業為《你好，李煥英》的主要出品方和最大保底發行方，並指至周日（21日）晚上7時，《你好，李煥英》票房已超越人民幣40億元。恒騰網絡聲稱儒意影業的製作能力，可助「南瓜電影APP」的註冊會員及付費收入增長。

內地農曆新年期間影院限制未完全放寬，但多部電影票房大賣，並屢創出單日票房紀錄。《你好，李煥英》、《唐人街探案3》為同檔期表現最理想的電影，兩者最新已逾40億元人民幣。

內地熱門賀歲片檔期創紀錄票房，5大熱門電影可見【下一頁】

兩套熱門電影都涉及不少上市公司，《唐人街探案3》由萬達電影（深：002739）、中國電影（滬：600977）等23間公司聯合出品。《你好，李煥英》的主要出版方為北京文化（深：000802）、阿里影業 （01060） 以及閱文 （00772） 旗下新麗傳媒。

恒騰去年10月公布，以代價72億元全資收購中國影視公司儒意影業，儒意擁有內地首家會員訂閱制視頻平台「南瓜電影」。

恒騰年內股價由2.65元起步，累升逾4倍，上周五回吐逾一成，報13.84元。

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編輯：麥德銘

港股 電影 恒騰網絡（00136） 賀歲片

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