【銀娛股價】銀娛路氹第四期簽署126億元工程合約　動工3年內完成（第二版）

▲ 銀娛路氹第3、4期項目再有新進展，圖為銀娛第3期項目安達仕（Andaz）酒店的概念圖

銀河娛樂 （00027） 推進路氹第四期項目發展。澳門博彩業從疫情復甦緩慢，而且現有賭牌將於明年屆滿，銀娛照公布為路氹第四期項目簽署工程項目，委任中國建築 （03311） 提供建築工程及相關服務，合約總額約為130.1億元澳門幣（約126.3億港元）。

銀娛表示，有關路氹第四期項目的工程施工開展日為發出建築師指引後的7個曆日，而整項工程則須於開展日（包括開展日）起1053個曆日內完成，約相當於兩年10個月。

銀娛周一早市股價升3%，暫報69元，成交4.36億元。

金沙中國「澳門倫敦人」首階段2月8日開幕，可見【下一頁】

呂志和與員工舉行線上派對 即場送出現金大利是抽獎，可見【下一頁】

銀娛稱，而路氹第四期乃銀娛持續推進的主要發展項目之一，為維持 項目發展目標並改善市場競爭地位，開展相關建築工程符合集團最大利益。

銀娛於2011年、15年先後開幕博彩度假村「澳門銀河」第一、二期。綜合以往資料，路氹第三期項目工程2017年動工並早已平頂，惟因應疫情暫未有明確開業日期，銀娛去年中稍稍修訂項目內容，料路氹第三及四期提供3,500間酒店客房及別墅，較早前預計的4000間減少。

銀娛路氹第三及四期項目其他設施尚有、40萬平方呎的會議展覽空間、50萬平方呎設有16,000個座位的多用途場館、餐飲、零售以及娛樂場等。

（第二版更新銀娛周一股價表現）

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章：

銀娛路氹3期新進展 凱悅旗下Andaz 2021年進駐

【澳門疫苗】澳門公布疫苗接種計劃 濠賭股再升、銀娛見逾兩年高

【澳門疫苗】賀一誠打新冠疫苗 富瑞：新春濠賭業「有癢難搔」

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：麥德銘