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【香港製造】復古保暖壺「駱駝牌」生意逆市增15%　網店上架拓年輕客群

商業 10:00 2021/02/22

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疫情使本地零售步入超級寒冬，本地品牌掙扎求存，要突圍而出絕非易事。經典保暖壺品牌「駱駝牌」靠開拓網銷、擴闊客源，使去年生意額逆市上揚。

【逆市營商】老牌衣架商萬美集團轉型　賣口罩發展B2C市場

受疫情影響，人們減少外出，消費意欲大減，令零售業陷入困境。不過，駱駝牌董事梁澄宙接受訪問時卻透露，去年生意額逆市增加15%，下半年的反彈尤其明顯。他解釋，去年市況艱難，品牌嘗試發展網上銷售渠道，希望可以接觸不同客群。

本地製造的駱駝牌保暖壺憑著復刻設計，近年重新吸引消費者眼球，惟一直依賴傳統的實體銷售渠道。去年品牌嘗試在不同的網店上架，包括裕華百貨、中小型網店如婆婆雜貨店、友和等；又與豐澤聯乘合作，加強推廣。梁澄宙估計，有兩成的生意額均來自品牌聯乘活動。他又留意到，年輕客群的比例隨著加強網上推廣而增加，亦有顧客以其產品送禮、當作手信等。接獲的顧客查詢當中，亦不乏年青人，梁相信此反映觸及的客群比以往更廣泛。

駱駝牌董事梁澄宙（左）指，今年將繼續與獨立小店、設計師合作，希望為品牌帶來新衝擊。右為香港工業設計師協會主席梁振輝。

去年生意逆市上升，駱駝牌期望今年可維持增長，惟梁澄宙坦言現時展望市況非常困難。他透露，今年品牌將會繼續與獨立小店、設計師合作，希望可以為現時品牌自家研發及設計帶來新衝擊。他又指，不論是本地或海外市場，「香港品牌」、「香港製造」對消費者有一定吸引力。早前美國禁止港企出口產品使用「香港製造」標籤，梁澄宙透露由於品牌並非直接出口，故未有察覺禁令對業務帶來影響。

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記者：葉泳珊

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