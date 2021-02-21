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【有盈退休】曾智華：「哈仔」變身模特兒

名人薈萃 20:21 2021/02/21

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同年紀的朋友，紛紛退休。昔日本來「忙到甩轆」，如今日日「絕對空虛」。尤其是有權有勢的男高官，真是「苦過弟弟」。加上疫情關係，天天被困家中。自然，不少情緒出現問題，紛紛來電問：「碌Sir，如何是好呢？」
為何問筆者，因小弟10年前已是「抑鬱病專家」也。
說來，多數男性高官退休前，會逃避規劃退休後生活（心理上）安排，因多數不捨得由權力帶來的存在感，故刻意不去想及作出部署。
結果，一「殺到埋身」就出事！
製造被需要感覺
每個人性格不同，筆者會就求助者情況作出提議。其中一項，全部合用。正是「製造被需要感覺」，即要營造種一起床時，就知世界有人、事及物需要自己的感覺。
這種感覺，可從有薪酬的工作中獲得，也可從做義工中獲得。更普及的，是從寵物中獲得。
例如，筆者的小狗「哈仔」，真是不時都需要你我！起床要帶去晨運、大小二便。回家要餵糧。然後，又要陪玩。午餐時間轉眼又至，食飽飽，最好伏在筆者大腿上午睡。睡醒，又到時候出外散步再開大開小。晚餐後，稍作休息便入睡。不少主人與寵物同床共寢的，筆者亦如是。意即，每天都有強烈感覺這隻小寵物需要自己，大大有「存在意義」！
當不斷有人、事及物要照顧時，生活自然充實，胡思亂想時間減少，患情緒抑鬱機會相對就會減低。
更進一步，不時將「哈仔」最Cute一面拍下，放上Fanpage，次次都有千計「like」。久而久之，「哈仔」變了「明星仔」。最近，竟然吸引到國際時裝品牌Lululemon的高層老友留意，商借一用做模特兒。助人為快樂之本，當然好好好！
拍攝當日，由女兒「肥女B」監場，手持零食作「鼓勵劑」，很快已順利完成。真正的大模特兒見「哈仔」如此可愛，真真錫到燶！
大型海報上周已放上Lululemon海港城及希慎中心櫥窗，歡迎大家經過打個招呼！

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