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【電動車】港府擬2040年禁售燃油車　業界盼政策配套落地、加快協調效率

商業 20:13 2021/02/21

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港府希望在2050年前達至碳中和，有消息指政府有意於2040年前停售燃油私家車，並要求所有新落成大廈設有電動車相關裝置。有業界人士認為，政策方向正確，有助推動電動車在港普及，惟進程緩慢，且如何執行才是關鍵。

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即使政府曾以各類津貼、稅務優惠鼓勵買家，以及發展商加設充電設施，但電動車相關配套依然不足。政府有意推出新一輪的電動車政策，並以加設基建設施為方向。

香港電動車業總商會理事會員陳冠東博士指，雖未有收到正式通知，但政府曾向該會諮詢。他樂見政府踏出第一步，制定停售燃油車的時間表及整體藍圖，惟認為目標訂於2040年稍為緩慢，「比其他地方遲10年」。按燃油車壽命及市場周期，最快亦要50年後才可見電動車全面普及。

陳認為新政策的方向正確，但關鍵在於執行細節。他透露，現時大廈、屋苑若要申請設置電動車充電設施，過程數以年計，需經過多個部門協調如路政署、消防等。加上現時未有官方的安裝技術標準及守則，窒礙電動車在港普及。他建議政府應成立專門負責電動車發展的部門，提升專業程度及減省協調時間。

香港汽車會會長李耀培亦指，新政策尚未完善。以要求新大廈設有電動車相關裝置為例，連同立法過程，最快10年才見成效。由於以往屋苑、商場甚少會主動加設相關裝置，他認為政府必須雙管齊下，一方面立法，另一方面承擔相關裝置的設置費用，建決配套不足的問題。

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記者：葉泳珊

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