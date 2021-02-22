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【小米造車】小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車、股價續升逾1%

股市 09:29 2021/02/22

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小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車

小米 （01810） 上周五傳出確認製造電動車，並由小米創辦人雷軍親自領隊造車，消息令小米即市股價一度轉升12%。小米周日（21日）發表公告，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

小米股價續高開1.8%，開報31.2元。小米上周五股價一度跌4%，但於造車消息傳出後，股價一度升逾一成，收市報30.65元，升6.4%，成交134.5億元，為同日成交第二活躍港股。

李書福萬字文分析：全球車企存活數量不會太多，可見【下一頁】

內地傳媒指，雷軍早年曾兩度拜訪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），公開撰文稱自己對Tesla市值一年暴漲七倍及智能電動車行業，有極大的好奇心。雷軍成立的順為資本雖有投資蔚來汽車（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）兩家電動車企，但持股不高，未列在主要股東之列。

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編輯：麥德銘

港股 小米集團－W（01810） 電動車 雷軍 小米

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