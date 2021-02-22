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【小米造車】小米未立項造電動車　股價大跌半成、重回造車傳聞流出前（第二版）

股市 16:13 2021/02/22

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小米：持續評估研究電動車生態　未立項造車

小米 （01810） 上周五傳出確認製造電動車，並由小米創辦人雷軍親自領隊造車，消息令小米即市股價一度轉升12%。小米周日（21日）發表公告，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

小米周一股價反覆，開市高開1.8%不久轉跌3%，午後跌幅擴大，收市大跌5.4%至29元，成交122億元，連續兩日成交逾百億元。小米最新股價幾乎重回造車消息流出前。

小米上周五收市報30.65元，當日升6.4%，成交134.5億元，為同日成交第二活躍港股。

小米炒造車、芯片概念 逾1000買盤趁小米回吐排隊29元入貨，可見【下一頁】

小米入股芯片製造商 引發市場對其將恢復芯片製造猜測，可見【下一頁】

李書福萬字文分析：全球車企存活數量不會太多，可見【下一頁】

內地傳媒指，雷軍早年曾兩度拜訪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），公開撰文稱自己對Tesla市值一年暴漲七倍及智能電動車行業，有極大的好奇心。雷軍成立的順為資本雖有投資蔚來汽車（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）兩家電動車企，但持股不高，未列在主要股東之列。

（第二版更新周一股價反應）

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編輯：麥德銘

港股 小米集團－W（01810） 電動車 雷軍 小米
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