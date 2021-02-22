【小米造車】小米未立項造電動車　股價半日轉跌近3%（第二版）

▲ 小米：持續評估研究電動車生態 未立項造車

小米 （01810） 上周五傳出確認製造電動車，並由小米創辦人雷軍親自領隊造車，消息令小米即市股價一度轉升12%。小米周日（21日）發表公告，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

小米周一股價反覆，開市高開1.8%不久轉跌3%。小米曾再次轉升，但接近中午時後轉弱，半日股價跌2.6%，報29.85元，最新成交達69億元。

小米上周五收市報30.65元，當日升6.4%，成交134.5億元，為同日成交第二活躍港股。

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內地傳媒指，雷軍早年曾兩度拜訪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），公開撰文稱自己對Tesla市值一年暴漲七倍及智能電動車行業，有極大的好奇心。雷軍成立的順為資本雖有投資蔚來汽車（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV）兩家電動車企，但持股不高，未列在主要股東之列。

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編輯：麥德銘