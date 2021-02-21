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緬甸軍方專頁被指煽動暴力 Facebook宣布移除

環球社會熱點 19:58 2021/02/21

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緬甸民眾連日舉行和平示威，抗議軍方政變，但最終軍方施以暴力手段鎮壓並造成多人死亡，事件觸發國際關注。社交網站Facebook周日（21日）表示，緬甸軍方的Facebook專頁涉嫌鼓吹暴力，違反Facebook禁止煽動暴力的社群守則，Facebook決定把該專頁移除。

緬甸實彈鎮壓示威者 美國英國齊譴責 【下一頁】

Facebook周日宣佈，緬甸軍方專頁「緬甸國防軍真實新聞資訊團隊」（Tatmadaw True News Information Team Page）因涉及鼓吹及煽動暴力，違反Facebook社群守則，決定把軍方專頁移除，意味著緬甸軍方無法透過Facebook公布任何官方信息。

在去年11月緬甸大選前，Facebook表示已撤銷70個由軍方成員營運的虛假帳戶及專頁，該些帳戶曾上載有關軍方的正面內容，或發表批評國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及其政黨的言論。

此外，緬甸已連續自上周二（16日）起無法上網，Facebook於緬甸斷網第7日，移除軍方發布資訊的主要專頁。

軍方否認政變 承諾新大選後移交權力 【下一頁】

緬甸目前仍持續進行示威行動，軍方拘捕示威者的行動未有停止，其中知名演員Lu Min及另外5位名人，於周三軍方通緝，指他們達法煽動公務員參與示威，罪成可被判囚兩年。Lu Min的妻子周日早上於Facebook發布影片，指有警方闖入他們家中，強行拘捕Lu Min。

再加上軍方以實彈鎮壓示威者，事件觸發更多民眾上街抗議。據外媒影片顯示，仰光有數千名年青人聚集於兩個地點高喊口號，亦有數百名年輕人於緬甸第2大城市曼德勒和平聚集。

責任編輯：郭麗明

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