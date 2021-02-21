美國巨企拒資助撐侵議員 1月捐款大減逾9成

前任美國總統特朗普被指煽動國會暴亂，而遭受各界批評。特朗普甚至連累支持自己的共和黨議員，路透社報道指，美國多間巨企拒絕向該批共和黨議員捐款。報道更指，該些支持特朗普的共和黨議員，1月所獲的捐款大減逾90%。

路透社報道指，微軟（Microsoft）、沃爾瑪（Walmart），電訊商AT&T等10間巨企的政治行動委員會中，在147名共和黨國會議員表態支持特朗普後，就沒有向其捐款。

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聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）上周六的最新數字顯示，巨企1月僅向共和黨國會議員的政治行動委員會（PAC）捐款13,000美元，對比2017年1月的約為19萬美元。

通用電氣（General Electric）及美國運通（American Express）則在1月向共和黨議員作捐款，但該些議員曾表明反對特朗普的行為。美國運通向共和黨參議員圖恩（John Thune）捐贈5,000美元；而通用電氣給了共和黨的金青格（Adam Kinzinger）捐款1,000美元。

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圖恩曾公開呼籲特朗普接受現實，承認自己在美國大選落敗；金青格則是其中一名在彈劾特朗普審訊中「倒戈」的共和黨眾議員，於眾議院投票贊成彈劾特朗普。

在美國大選後的幾個月中，政治捐贈通常會放緩，而議員的政治行動委員會，只是籌集資金的一小部分。不過，1月份捐贈的大減或反映，普遍共和黨議員在2022年中期選舉的政治捐贈起步較慢。

責任編輯：林嘉莉