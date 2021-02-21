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【細味醺徒@iM網欄】Sparkling 清酒，節日之選

名人薈萃 19:09 2021/02/21

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日本「年賀酒」時間不夾
大時大節或有慶祝活動，很多朋友會選擇買一枝香檳，又或者是Sparkling wine，這個時候，大家未必會想起日本酒，特別是由於日本新年是一月一日，而華人則以農曆新年為新年，時間不配。六年前聖誕節，在日本買了一枝以猴年為主題的清酒，酒瓶很漂亮，現在還留了在一家相熟的日本餐廳內。

氣泡清酒香檳以外的選擇
雖然日本酒藏在新年時，不少會推出當年生肖、干支等特別版的清酒，但我倒沒有在年底訂一枝當年生肖的清酒，待農曆新年才喝的習慣，畢竟彼此節日時間不夾。沒有訂「賀年酒」，今年突然想起可以開一枝氣泡清酒(Sparkling sake)，與家人一起開瓶，聽聽氣泡聲賀年。

氣泡清酒要考慮酒底
我首次接觸氣泡酒，是很久以前在日本喝，現在已成行成市的「澪」清酒，最初覺得很有趣，但是它實在太甜，而且幾乎沒有米香味，貪新鮮後就沒有再買回來喝，自此對氣泡清酒帶上了有色眼鏡，覺得它都是汽水的味道。後來，手誤，買了一枝山梨銘釀的銘柄- 七賢的「星之輝」，卻沒有留意它是Sparkling wine，開瓶後卻出乎意料的好喝。它不算甜，有清酒的風味，卻同時有氣泡，一直都念念不忘。可是，我沒有刻意再買來喝，因為喝氣泡酒最好夾場合，配西餐或過節日時喝，感覺較佳。

粉紅色的Sparkling Sake
今年疫情，早早預計留家過節，預早準備了一枝Sparkling sake ，它是庭のうぐいす的粉紅氣泡清酒，選用的酒米是山田錦及夢一献，精米步合度是60%，屬純米吟釀。我如想開瓶，倒出來的清酒，竟然是Rose的顏色，很驚喜！它是在瓶內二次發酵的，除了顏色特別，另一特點是當它還有較多氣泡的時候，口感會較甜，但喝至中段時，隨著氣泡減少，清酒的米味會逐步展現出來。這種口感其實與七賢的星之輝很相似。粉紅色的顏色，相信女孩子們都會很喜愛呢！我建議大家飲用時，不妨配以香檳杯或高腳白酒杯，氣泡會比較集中。
這枝Rose清酒，相比起上幾回提及，將清酒放於紅酒桶中儲存，令酒體變紅的釀造方式，釀出來的酒更接近Rose的風味，而且更融和，因為顏色是自然發酵而成的，而且它一如Rose一樣有氣泡。

「山口酒造場」庭のうぐいす的酒其實真的釀得不錯，新年期間，我還喝了它的純米吟釀，又是「蔗渣價錢，燒鵝味道」的銘柄選擇！僅祝各位讀者牛年次次喝到高性價比的清酒！

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作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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