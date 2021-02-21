【劉‧住保鮮期@iM網欄】 新春齊來開運接福 寶蓮寺頂級貴賓齋



辛丑牛年大年初九我在此祝福讀者朋友們，新春大吉，喜樂平安，福慧增長，事事吉祥！

在你我的職場生涯中，都必定出席過大大小小的公司開年飯。雖然今年在限聚令的情況下，公司飯局會由過往12人一枱，變成像鵲局菜般4人一桌，我倒相信大家會覺得沒所謂。反正「新正頭」人人都想取個好意頭，只要做好防疫措施，不難發現近日預約酒樓4 人一桌的賀年飯局均其門如市。但如果你想嘗試一些獨特的開運菜式，順道登高增運的話，說不定今期分享的賀年開運美食和古剎秘景會幫到你。

在過去多年，我很幸運成為香港某著名旅遊景點的管理層。每年除了出席公司新春吉日的賀歲醒獅活動，跟遊客拜年和向同事派利是外，我最期待的就是在「正月」好日，跟管理團隊到寶蓮禪寺拜訪住持，還有去品嚐它最頂級的新春開運貴賓齋，出席者無不感受到一份榮幸和祝福。可能心誠則靈，經驗告訴我多年來在「新正頭」吃開運齋菜或茹素，都能為公司和個人增進運氣，讓你整年工作運程都超暢旺，「唔信你又試吓啦」。

可能在大家的印象中，傳統佛寺製作的齋菜，款式總是離不開油膩的芋頭魚和芡汁濃稠的冬菇髮菜之類，再加上清心寡欲般（即是零）的擺盤，真是難以提振凡人食慾。但寶蓮禪寺的頂級貴賓齋，就絕對沒有給我以上的感覺，因為他們都相當與時並進，炮製出來的齋菜款式精美，有充滿泰式擺盤感覺的香芒沙律紫菜卷和玉蘭菠蘿炒飯，炸得香脆鬆軟而沒有絲毫油膩感覺的檸汁菠蘿腐皮卷和招牌素菜春卷，還有厚切黑椒鮑魚菇和爆料番茄百寶盅等賀年菜式。在一般的情況下，這些特色齋菜並不會於寶蓮禪寺的公眾齋堂內提供，但如果讀者有興趣的話，可以嘗試聯絡寶蓮禪寺作預定，有誠意和緣份的善信，相信一定可以品嚐到這頂級賀年齋菜。但如果你未能長途跋涉去大嶼山茹素，不妨在新春期間多吃素菜，都一樣能夠為自己和家人祈福增運，達到開運吉祥事事順利的目的。

除了吃開運齋菜之外，記得有一年時任住持更邀請我們團隊，參觀大雄寶殿外繁花似錦的花園和萬佛寶殿內某些不作對外開放的戒壇、法堂、藏經閣和住持小花園。現在正值新的一年，讀者如果想去昂坪登高行大運的話，最好意頭當然是乘搭纜車以取其步步高升登頂之意，而且不要錯過到大雄寶殿外跟吊鐘花打卡，因為多年來的春節它都會燦爛盛放，感覺像在歡迎大家。雖然大家暫時未能參觀寶蓮禪寺那些不對外開放的空間，但我希望透過一些從未曝光的照片，將剛才提及過的地方、幸福素食體驗和那份新春開運吉祥的感覺與大家分享。希望大家看過這世界知名古剎的美食和秘境照片後，都能帶著滿滿的幸福感和寧靜祥和的心情，去面對新一年的挑戰。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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