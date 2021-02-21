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【泰禾財困】泰禾人壽賣盤傳觸礁遭保監停接新保單　報道：平保出價較泰禾意向價低

股市 18:42 2021/02/21

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泰禾人壽賣盤傳觸礁　報道：平保出價較泰禾意向價低

泰禾投資2017年斥資百億元收購大新銀行（02356）的壽險業務，並易名為泰禾人壽繼續在港經營。隨著母企泰禾集團陷入財困，泰禾人壽屢傳賣盤，惟有報道引述消息指，最新一次交易，因潛在買家平保 （02318） 出價保守而觸礁，據報平保出價與泰禾人壽的意向價相差約18億元，新買家仍然未明，保監局遂要求泰禾人壽停接新單3個月。

《蘋果日報》引述消息人士報道，平保原已進入泰禾人壽第二輪競價階段，惟雙方討論收購詳情期間，平保就泰禾人壽部分可疑資產查詢未獲回覆，最終只願意以作價約60億元提出收購，明顯較泰禾人壽意向價10億美元（折合約78億港元）低，最終雙方未有再跟進交易。

泰禾人壽賣盤｜去年8月傳平保、華潤都有意｜【下一頁】

據報，保監局對泰禾人壽賣盤不成感到失望，要求泰禾停接受新生意3個月，重定未來業務方針及尋找新買家。

報道另外指，平保似乎已終止在港申請壽險牌照，將約20名香港壽備組的員工解散。目前，平保在港只經營一般保險業務。

平保傳有意競購泰乎人壽　大摩曾唱好是涉足港澳市場契機｜【下一頁】

泰禾人壽原是大新銀行的壽險業務，大新銀行在2017年以106億元，將業務售予泰禾投資，並易名為泰禾人壽在港繼續經營，並保留與大新銀行的獨家銷售權利。

泰禾人壽母企泰禾集團及集團主席黄其森，去年被列入國家債務人黑名單，此後泰禾人壽多次傳出賣盤消息。

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港股 保險業監管局 保險公司 中國平安（02318） 中國平安（滬：601318） 銀行 大新銀行（02356） 收購 香港 蘋果日報

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