新一份財政預算案綠色封面爆光！ 陳茂波：財政豐儉也有周期

2020-2021年度的財政預算案將於本周三（24日）公布，財政司司長陳茂波今日（21日）撰寫網誌，並展示綠色封面的預算案，寓意市民對未來所懷抱的希望。

他在網誌中表示，花開有時、四季有序，經濟有起伏、財政豐儉也有周期，如同植物生長也有其規律，不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機；今年預算案的封面顏色代表著對未來所懷抱的希望。

他指，在籌備階段密集地與市民及不同界別的朋友交流溝通，希望更了解市民的生活現況及大家的需要和想法。在平衡了現實不同方面的考慮和限制後，最終敲定了預算案的框架與措施。

他又指，為應對經濟下行及防疫抗疫的工作，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高。在經濟尚未恢復之際，政府須維持逆周期政策以發揮穩定作用，令下年度會出現較大的赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。

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責任編輯：潘曉豐