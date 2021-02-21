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【澳洲疫情】明日起展開全國疫苗接種計劃 莫里森率先注射第一劑

環球政經 18:15 2021/02/21

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澳洲新冠疫情有所緩和，當局計劃於當地時間周一（22日）起為全國民眾注射美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）今日（21日）率先打第一劑。

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莫里森形容是歷史性的一日，並重申注射疫苗的安全性和重要性，有必要從最無抵抗力且身在前線抗疫的人士開始接種疫苗。

據悉，一群澳洲長者已在悉尼醫療中心接種疫苗，當局指長者與前線醫護均優先接種的對象，其後為民眾接種輝瑞疫苗，料最快下月初可擴展至阿斯利康和牛津疫苗等。

 

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責任編輯：潘曉豐

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