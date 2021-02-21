【澳洲疫情】明日起展開全國疫苗接種計劃 莫里森率先注射第一劑

澳洲新冠疫情有所緩和，當局計劃於當地時間周一（22日）起為全國民眾注射美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）今日（21日）率先打第一劑。

創17年新高 本港失業率升至7%：【下一頁】

1300萬人無潔淨食水 拜登宣布：德州進入重大災難狀態：【下一頁】



莫里森形容是歷史性的一日，並重申注射疫苗的安全性和重要性，有必要從最無抵抗力且身在前線抗疫的人士開始接種疫苗。



據悉，一群澳洲長者已在悉尼醫療中心接種疫苗，當局指長者與前線醫護均優先接種的對象，其後為民眾接種輝瑞疫苗，料最快下月初可擴展至阿斯利康和牛津疫苗等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐