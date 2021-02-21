【限聚令】酒吧業結業潮已到15%酒吧倒閉　業界：冀盡快復業    

▲ 限聚令持續，酒吧繼續停業。

限聚令持續，酒吧繼續停業。有業界指，政府漠視酒吧業，並強調無法理解只關閉酒吧，卻容許餐廳酒吧繼續經營，並要求盡快復業。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，停業約3個月業內已現結業潮，農曆新年期間再有70間酒吧結業，總數關閉210間，佔全行15%。他指，「政府要做乜我哋都去做」，但每次最早被關閉又最後復業。他希望政府明白其已陷入「水深火熱」。

▲ 。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，停業約3個月業內已現結業潮，總數關閉210間。（程志遠攝）

錢更建議，政府向每間酒吧提供最少50萬資助。皆因停業令後，酒吧想在場內銷售其他商品都不可以，加上面臨租金壓力。若持續停業並漠視老闆要求，他預計未來將再有15%酒吧結業，即合計結業酒吧佔業內30%。

錢重提酒吧批註問題，並解釋餐廳酒吧和酒吧的區別只是負責人申請牌照時，自行填寫場內會否50%銷售酒精。他續指，銷售50%或以上會被列入酒吧批註，而目前業內想轉變亦只須負責人申請，並沒有任何證明文件。他指，目前已有約30間有酒吧批註的酒吧向他查詢，為求營業希望轉餐廳酒吧。他直言不建議業界進行該類申請，皆因走灰色地帶外，還會加重政府工作負擔。惟他亦明白酒吧轉批註實屬無奈。

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擁有3間酒吧的Sonder集團老闆陳慶稱，停業至今損失過千萬元生意，每月只租金已支出58萬元。他續指，停業又無資助，員工只能放無薪假，部份更已轉行，受影響員工達50名。他曾計劃擴充業務，目前只能繼續守業，並稱幸好業主願意共同時艱，停業期間均願意減租兩至三成。

記者：馬意文