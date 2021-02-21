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緬甸實彈鎮壓示威者 美國英國齊譴責

環球社會熱點 18:34 2021/02/21

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緬甸群眾反對軍方政變示威持續，軍方更出動實彈鎮壓示威者，造成最少2人死亡。國際社會加緊向軍事政權施壓，美國於周六（20日）發表聲明，譴責軍方以實彈驅散示威者的行為，並指「沒有人應因行使發表異議的權利，而受到傷害」（No one should be harmed for exercising the right to dissent）。

軍方否認政變 承諾新大選後移交權力 【下一頁】

緬甸第2大城市曼德勒（Mandalay）周六有大批碼頭工人罷工，抗議軍政府發動政變。其後有約500名警察及士兵到場驅散示威者，並使用水炮車、催淚彈、橡彈子彈及實彈鎮壓，過程中導致最少兩名示威者被實彈撃中死亡。

美國隨即對有兩名示威者於事件中槍身亡的消息表達深切關注，並於當日發布聲明譴責軍方行為，指對於再有市民於示威衝突中死亡表示哀痛，斥責軍方需立即停止對緬甸人民暴力行為，並指「任何人都有權發表異議，不應受到傷害」。

多個城市出現裝甲車 網絡接近完全中斷 【下一頁】

英國外相藍韜文（Dominic Rabb）同樣譴責緬甸軍方對和平示威者的槍擊事件，表示會與其他成員國採取進一步行動，打撃破壞民主及鎮壓異已的獨裁者。

責任編輯：郭麗明

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