緬甸實彈鎮壓示威者 美國英國齊譴責

緬甸群眾反對軍方政變示威持續,軍方更出動實彈鎮壓示威者,造成最少2人死亡。國際社會加緊向軍事政權施壓,美國於周六(20日)發表聲明,譴責軍方以實彈驅散示威者的行為,並指「沒有人應因行使發表異議的權利,而受到傷害」(No one should be harmed for exercising the right to dissent)。

緬甸第2大城市曼德勒(Mandalay)周六有大批碼頭工人罷工,抗議軍政府發動政變。其後有約500名警察及士兵到場驅散示威者,並使用水炮車、催淚彈、橡彈子彈及實彈鎮壓,過程中導致最少兩名示威者被實彈撃中死亡。

美國隨即對有兩名示威者於事件中槍身亡的消息表達深切關注,並於當日發布聲明譴責軍方行為,指對於再有市民於示威衝突中死亡表示哀痛,斥責軍方需立即停止對緬甸人民暴力行為,並指「任何人都有權發表異議,不應受到傷害」。

英國外相藍韜文(Dominic Rabb)同樣譴責緬甸軍方對和平示威者的槍擊事件,表示會與其他成員國採取進一步行動,打撃破壞民主及鎮壓異已的獨裁者。

責任編輯:郭麗明