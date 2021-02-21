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【財政預算案2021】預算案封面綠色　陳茂波寓意未來懷抱希望

股市 18:06 2021/02/21

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陳茂波網誌相片顯示新一份預算案封面為綠色，陳茂波表示寓意希望 。

周三（24日）將會發表最新一份財政預算案，財政司司長陳茂波今日（21日）發網誌表示，已經準備就緒。在網誌的圖片披露了新一份預算案的封面顏色為綠色。陳茂波指，「今年預算案的封面顏色，代表著我們對未來所懷抱的希望」。

他解釋，經濟和財政也有周期，就如植物生長也有其規律，「不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機。」

陳茂波表示，政府為應對經濟下行及防疫抗疫的工作，導致今個財政年度的赤字急升至歷史新高。而在經濟尚未恢復之際，政府須維持逆周期政策以發揮穩定作用，下年度會出現較大的赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。在現實生活中要「睇餸食飯」，難免令選擇有限，望守望相助，積極樂觀地面對。

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編輯：陳華

經濟 財政預算案 陳茂波 財政司

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