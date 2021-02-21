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以色列逐步放寬防疫措施 獲通行證者可進出公共場所

環球社會熱點 19:15 2021/02/21

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新冠肺炎疫情全球肆虐，多國加快接種新冠疫苗的速度，其中以色列已為大部分國民接種新冠疫苗。以色列衛生部表示，將於周日（21日）放寬防疫封鎖措施，重新開放商店、健身室、酒店及博物館等，只容許持「綠色通行證」（green pass）的市民進出。

以色列：打兩劑輝瑞疫苗可令感染機會大減近96% 【下一頁】

以色列有接近50%國民已完成接種首劑新冠疫苗，而完成接種兩劑疫苗的人士，或者屬新冠肺炎康復者，將可獲發綠色通行證。此外，以色列於周日開始重新開放商店、健身室、酒店、圖書館及博物館等設施、餐廳及酒吧則於3月初起開放，持有綠色通行證的國民可自由進出。

以色列衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）表示上述措施是重回正常生活的第一階段。但他亦警告，如果國民違反或無視綠色通行證的做法，而隨意進出開放場所，會毫不猶豫再度封鎖當地經濟。

無視疫情限制 萬人空巷送別宗教領袖（多圖） 【下一頁】

另一方面，以色列仍未放寬部分防疫措施，包括當地機場及邊界仍維持關閉14天，直至3月6日為止。

以色列約900萬人口當中，有超過420萬國民已接種首劑新冠疫苗，有280萬已完成接種兩劑疫苗。目前有約300萬人未接種疫苗，當中包括16歲或以下的人及新冠肺炎康復者。

責任編輯：郭麗明

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