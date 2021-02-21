【蘋果消息】外媒：蘋果擬將iPad組裝工序遷至印度

▲ iPad將Made in India？ 傳蘋果正與印度政府磋商

路透社報道，蘋果持續其印度製造的政策，正與印度政府商討，參與其設立的獎勵印度電腦出口計劃，可能將iPad的組裝工序改為在印度進行。

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去年印度成立一項67億美元的計劃，推動當地智能手機與電子產品出口，而蘋果在印的iPhone生產亦持續增加，以減少對中國生產的依賴。報道引述消息指，印度將會公布一項新計劃，鼓勵當地的平板電腦、手提電腦與伺服器產品出口，正在草擬細節。該項計劃會為出口生產商提供補貼，預期2月底會正式公布。

報道續指，蘋果與其他IT生產商正與印度當局協商，加大項目的額度，因印度現時的設備供應鏈規模並不足，競爭力有限。

現時蘋果iPad主要在中國組裝，但該企近年積極將供應鏈多元化，增加在印度、越南的生產，以減少中美貿易戰、疫情等對生產的影響。報道指出，蘋果有機會透過現有的供應商，最快在印度開展iPad組裝工序，而不具名政府官員指出，印度政府要求蘋果將iPad交由當地代工廠組裝，而非中資公司。而台灣傳媒消息指出，以鴻海在印度組裝iPad的呼聲最高。蘋果與多間iPad生產代工商均未有回應報道。

責任編輯:周俊霖